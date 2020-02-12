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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Rachel Therrien - VENA

12.02.2020

Rachel Therrien - VENA
Французский лейбл Bonsai Musique выпустит в конце марта этот альбом, ставший пятым в карьере канадской исполнительницы Рэйчел (возможно, точнее будет Рашель, поскольку она родилась во франкоязычном Квебеке) Терьен. Своей игрой на трубе и композиторскими талантами Терьен уже заслужила немало весьма престижных наград за предыдущие работы, первая из которых появилась еще в 2011 году. Она очень активно гастролирует по всему миру, выступает, в том числе, в составе женского бэнда DIVA Jazz Orchestra. Довольно долго Терьен жила и изучала музыку на Кубе, но последние годы чаще выступает в Европе. Свой новый альбом VENA (ничего общего со столицей Австрии, скорее всего, название связано с латинским числительным «пять», так как это пятый альбом в дискографии исполнительницы) Рэйчел записала тоже в Европе, в Париже, со своим новым интернациональным составом. Саму Рэйчел радует гендерный паритет в коллективе, в который, кроме нее входят франко-австралийский пианист Даниэль Гассин, испанский басист Дарио Жубер и известная уже нашим читателям по своему прошлгоднему дебютному альбому немецкая барабанщица Марейке Венинг. Но существенно важнее, на мой взгляд, высокий уровень мастерства этих музыкантов, к которым надо прибавить еще и гостя проекта, играющего в двух треках кубинского саксофониста Ирвинга Акао.

Всего же треков в альбоме пятнадцать. Все это авторская музыка Рэйчел Терьен. И, пожалуй, более всего меня привлекла в VENA именно композиторская сторона таланта Терьен. Тут есть короткие интерлюдии, есть более развернутые композиции, но у каждой свое лицо, свой сюжет, и каждую интересно слушать. Многие пьесы носят для Рэчел глубоко личный характер. Так, 75 Pages Of Happiness посвящена отцу исполнительницы и написана в честь его 75-летия – здесь очень красивую партию получил пианист Гассин. Migration, пьеса с весьма сложной структурой, навеяна постоянными гастрольными поездками Терьен – тут запомнился дуэт трубы и ударных. В Just playing эффектно солирует контрабас, а в Bilka’s Story, рефлексии Рэйчел по следам ее тура в Украину, хорош саксофон кубинского гостя проекта. Технику исполнения Терьен я назвал бы весьма качественной и профессиональной, но, как умелый и «не жадный», дающий немало сольных эпизодов партнерам, бэнд-лидер и очень интересный композитор она особенно хороша. Рекомендую любителям мэйнстрим-джаза оценить VENA самостоятельно.

© & (p) 2020 Bonsai Musique

15 tks / 54 mins

(Rachel Therrien – tp, flg; Daniel Gassin – p; Dario Guibert – b; Mareike Wienning – dr; with Irving Acao – sax;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Германия, Испания, Канада, Куба, Франция
музыкальный стиль
мэйнстрим

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