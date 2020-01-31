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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Pacific Mambo Orchestra - The III Side

31.01.2020

Pacific Mambo Orchestra - The III Side
У этого коллектива «говорящее» название: Pacific – потому что с Западного побережья США, а Mambo сразу выдает приверженность к афро-кубинской музыке. Первоначально основанный в 2010 году мексиканским пианистом Кристианом Тумаланом и немецким трубачом Стеффеном Кюном состав назывался Pacific Mambo Orchestra Sound, но потом название было несколько сокрашено. Уже через три года, в 2013-м, дебютный альбом этого большого латинского биг-бэнда сходу завоевал Грэмми в категории «лучший латинский тропический альбом». Второй, концертный, альбом коллектив выпустил в 2017 году. И вот, в год своего десятилетия, Pacific Mambo Orchestra представляет свою третью работу: The III Side.

Альбом из девяти треков дает широкую панораму творческих возможностей и интересов этого коллектива. Стартовый Mr. B’ s Mambo или Omi Ye Ye (обе композиции написаны участниками бэнда) вполне отвечают типичным представлениям о звучании латинского состава: брызжущая энергией «горячая» музыка в танцевальных ритмах, под которую трудно усидеть на месте, африканские мотивы (в Omi Ye Ye) и прямая генетическая связь с лучшими образчиками этого стиля, например, от Монго Сантамария или Тито Пуэнте. Другая группа композиций переносит акцент на джаз. В первую очередь это две пьесы человека, первым в джазе «протоптавшего дорожку» к латинской музыке – незабываемого Диззи Гиллеспи: A Night in Tunisia и Birks Works, где как нельзя уместно оказалось приглашение именитых гостей: топ-трубача современного джаза Джона Фаддиса и лауреата Грэмми Дафниса Прието (в первом случае) и итальянского гитариста Алекса Бритти (во втором). Сюда же можно отнести версию стандарта Аарона Копленда Fanfare for the Common Man. Любопытная аранжировка Through the Fire из репертуара известной поп-исполнительницы Чака Хан демонстрирует, что коллектив не замыкается в узких рамках латинско-джазовой традиции и смело идет навстречу современным веяниям. Ну, а еще одна композиция удивит кого-угодно! Я, во всяком случае, никак не ожидал услышать в таком альбоме композицию Mambo Rachmaninoff, где аранжировщик Кристиан Тумалан дерзко «покусился» на 2-й фортепьянный концерт Сергея Рахманинова, изложив его на языке латинского джаза. Кому-то эта версия может показаться спорной, но получилось, на мой вкус, весьма интересно и с очевидным уважением к классическому оригиналу. Уже это короткое (и не полное) перечисление позволяет судить о неординарности и большом потенциале этого мощного коллектива, который явно задает тон развитию своего жанра.

© & (p) 2020 Pacific Mambo Records

9 tks / 54 mins

(Louis Fasman, Steffen Kuehn/ Niel Levonius, Jeff Lewis – tp; Derek James, Jeff Cressman, Mike Rinto, Jamie Dubberly, Jason Thor (tks 2,3,7,9), John Gove (tk 6), Jeanne Geiger (tk 4) – tb; Pete Cornell, Doug Rowan – as; Benny Torres, Tony Peebles, Steven Steinberg (tks 2,3,7), Galen Green (tks 2,3,7) – ts; Aaron Lington – bars; Christian Tumalan – p, B3 org, keyb; Julio de La Cruz – baby b, el,b; Braulio Barrera – bongos, campana, Peruvian cajon (tk 7); Javier Cabanillas – congas, clave, shakers (tk 1), guiro (tk 2); Omar Ledezma Jr – timbales; Karl Perazzo – perc (tk 5), guiro (tks 1,9); Carlos Caro – congas, guiro (tk 2); Edgardo Cambon – shekere, hauatca (tk 7); Armando Cordoba – maracas, guiro, dr programming (tk 5), lead voc (tk 4,5); Christelle Durandy – lead voc (tks 2,4,9); Braulio Barrera – lead voc (tks 1,9); Shaina Evoniuk, Anthony Blea – vi (tk 3); Keith Lawrence – viola (tk 3); Lewis Patzner – cello (tk 3); Sasha Jacobsen – b (tk 3); with Jon Faddis – tp (tk 6); Dafnis Prieto – dr (tk 6); Herman Oliver – lead voc (tk 7); Alex Britti – g (tk 8);)

Линк предоставил Willy Rodriguez, Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Италия, Куба, Мексика, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

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