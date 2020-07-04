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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Gonzalo Rubalcaba / Aymee Nuviola - Viento y Tempo – Live At Blue Note Tokyo

04.07.2020

Gonzalo Rubalcaba / Aymee Nuviola - Viento y Tempo – Live At Blue Note Tokyo
Когда-то давно на острове Куба, в Гаване жили и дружили друг с другом мальчик и девочка. Оба они любили музыку, которая постоянно звучала вокруг, но тогда они не подозревали, что оба окажутся в США и станут звездами афро-кубинского джаза первой величины. Вот они, на обложке альбома: Гонсало Рубалькаба и Эйми Нувиола. Блистательный пианист, Рубалькаба имеет на своем счету более тридцати альбомов в качестве лидера, он – обладатель двух премий Грэмми и двух латинских Грэмми. Вокалистка Нувиола выпустила пять своих альбомов, причем завоевала в 2018 году латинскую Грэмми а в 2020 получила Грэмми за свою последнюю работу A Journey Trough Cuban Music в категории лучший альбом тропикал-латина. И все в их карьерах складывалось замечательно, но до сих пор им не удавалось выпустить совместный альбом.

И вот – мечта осуществилась. В 2019 году они вместе выступали шесть дней в знаменитом клубе Blue Note в Токио, и там был записан их альбом Viento y Tempo – Live At Blue Note Tokyo, поступивший в продажу в мае. Энциклопедией афро-кубинского джаза я бы назвал этот искрящийся темпераментом, неподдельной радостью и безукоризненный в техническом плане проект. Гонзало и Эйми исполняют классические вещи этого направления, такие, как El Manisero, Bemba Colorá иLágrimas Negras, но звучит здесь и собственная композиция Эйми Rumba Callejera, где, ксати, в качестве бэк-вокалистки участвует ее сестра Лурдес Нувиола. Название же альбом получил по финальной, восьмой композиции - Viento y Tempo.

Трудно комментировать вихрь эмоций, ритмов и мелодий, который в течение часа плотно окутывает вас. Это очень красивая и по стилистике узнаваемая с первой ноты музыка в исполнении очень больших мастеров. Можно только слушать и наслаждаться так, как это делали Гонзало и Эйми, работая вместе. Сама Нувиола говорит об этой работе так: «Viento y Tempo – это детская мечта, ставшая реальностью. Она говорит нашим матерям, которые, увы, уже не с нами, что их труды не пропали даром и эти двое детей, которых они так старательно учили – вместе. Это трибьют музыке, которая плывет по улицам Гаваны, где мы росли. Я благодарю Бога и специалистов Top Stop Music, которые превратили эту мечту в реальность.»



© & (p) 2020 Top Stop Music

(8 tks / 63 mins

(Gonzalo Rubalcaba – p; Aymée Nuviola – voc; Cristobal Verdecia – b; Reinier Guerra – dr; Majito Aguilera- perc;Yainer Horta – sax; Lourdes Nuviola, Alfredo Lugo - backing voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

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