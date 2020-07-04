Gonzalo Rubalcaba / Aymee Nuviola - Viento y Tempo – Live At Blue Note Tokyo

Сделавший себе имя в российском джазе и, тем более, в родном Татарстане, тенор-саксофонист Азат Баязитов в настоящее время активно отвоевывает себе место под солнцем на самой большой джазовой сцене мира – в Нью-Йорке. Важным этапом его ...