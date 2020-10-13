Oleg V. Ivanov - The Art of Solo Guitar

Олег Иванов (точнее, Олег В. Иванов ) позиционирует свой дебютный альбом The Art of Solo Guitar как первый в истории российского джаза альбом сольной гитарной музыки. Я, признаться, в первое мгновение не очень поверил этому громкому определению. В следующие мгновения перебрал в памяти видных российских джазовых гитаристов со времен Алексея Кузнецова и Николая Громина до наших дней: действительно, не было у них гитарных сольников! В справочники лазить не стал: похоже, на предмет недобросовестной рекламы Олега не словишь, он прав! Кто же этот человек, открывший новую для российского джаза страницу?
Олег – уроженец Ростова-на-Дону, города с чуть ли не самой мощной в России системой джазового образования. Правда, джазом он увлекся не сразу, хотя играть на гитаре начал в возрасте десяти лет. Музыкальные вкусы Олега менялись примерно в такой последовательности: сначала Bon Jovi, Metallica, Sting, потом Джо Сатриани, Ингви Мальмстин и, наконец, МакЛафлин, Гэмбэйл, Холдсуорт… Получив музыкальное образование на родине, Олег в 2008 году отправился совершенствовать свое мастерство в США, где и живет по сей день. Сначала он учился в Guitar Institute of Technology в Голливуде, степень получил в Университете Лос-Анджелеса на факультете афро-латинской музыки, работал со многими известными музыкантами, изучал параллельно искусство сольной игры на гитаре, а в апреле 2020 года записал и в августе выпустил представляемый нами свой первый альбом.
Олег сам продюсировал этот проект, сам выполнил обложку The Art of Solo Guitar и, разумеется, играет здесь только он сам. Альбом не маленький: более семидесяти минут звучания, и автор постарался сделать его программу предельно разнообразной. Вы найдете тут классические джазовые стандарты (Stella by Starlight Виктора Янга, Oh, Lady Be Good Гершвина, Autumn Leaves Космы), пьесы корифеев, заложивших основы современного джаза (Lazy Bird Колтрейна, Solar Майлса Дэвиса), наконец, образчики популярной академической музыки (Sonata C Najor K.545 Моцарта, Nocturne, Op.9 Шопена, «Полет шмеля» Римского-Корсакова). И все это в аранжировках для соло гитары, выполненных Олегом. Знатоки и гитарные «профи» наверняка оценят глубину мастерства исполнителя и широту его технического арсенала, а просто любители джаза получат немало удовольствия от прекрасной музыки в отличном исполнении. Как говорит сам автор, «The Art of Solo Guitar – это мое посвящение этому прекрасному инструменту., а кроме того – мое желание поднять его на новый уровень. Музыкальный мир, созданный мной в этом CD с использованием джазовых стандартов и классической музыки, полон красивых мелодий. Я надеюсь, что The Art of Solo Guitar найдет отклик в сердце каждого.» Мне кажется, надежды Олега В.Иванова сбудутся. Хорошая работа и красивая (именно красивая, а не красивенько-слащавая) музыка.
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15 tks / 71 mins
(Oleg V. Ivanov – g;)
Линк предоставил Oleg V. Ivanov
Леонид АУСКЕРН