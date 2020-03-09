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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Lennie Tristano - The Duo Sessions

09.03.2020

Lennie Tristano - The Duo Sessions
После смерти об американском джазовом пианисте и композиторе Ленни Тристано (1919-1978) было сказано и написано гораздо больше добрых слов, чем он услышал при жизни. Уже в 1979 году DownBeat ввел его в свой Зал Славы. А при жизни лишь в 1947 году популярный тогда журнал Metronome назвал его музыкантом года. Правда, и теперь отдельные специалисты скептически отзываются о его вкладе в развитие джаза, но их явное меньшинство. Что же касается деятельности Тристано-педагога, то она оценивалась высоко и тогда, и теперь. Большинство же критиков и журналистов считает, что его вклад в развитие современного джазового языка трудно переоценить. И имеется ввиду не только влияние Тристано на появление кул-джаза и развитие его идей в музыке Майлса Дэвиса и таких учеников Тристано, как Ли Кониц и Уорн Марш, но и тот факт, что многие его приемы – полиритмика, хроматизм, атональность – предвосхитили рождение авангардного фри-джаза. В любом случае, вы не найдете сегодня ни одной джазовой энциклопедии, где не фигурировало бы имя слепого американского пианиста, композитора и педагога.

Поэтому, надеюсь, многие, как и я, с энтузиазмом воспримут новость о том, что 19 марта лейбл Dot Time Records в своей серии «Легенды» выпускает альбом с шестнадцатью ранее никогда не издававшимися записями Ленни Тристано. В плане программы тут присутствуют как собственные композиции Тристано, так и джазовые стандарты. Но главная интрига альбома в другом. Он не случайно получил название The Duo Sessions. Здесь собраны три дуэтные сессии позднего периода творчества мастера (напомним, что после 1968 года он перестал выступать публично). Вначале вас ждут шесь композиций, который Ленни записал в 1970 году в дуэте со своим зятем, мужем его младшей дочери Кэрол, тенор-саксофонистом Ленни Попкином (впрочем, возможно, в те годы Попкин был зятем Тристано только в потенциале). Затем – совершенно уникальная вещь: единственный во всей дискографии маэстро дуэт Тристано с другим пианистом! Точнее – с пианисткой: Ленни играет Concerto: Part 1 и Part 2 со своей ученицей, Конни Крузерс. Эта запись была сделана в 1976 году, за два года до смерти Тристано. Наконец, самая обширная и самая ранняя часть альбома: это восемь композиций, записанных в 1967 и 1968 годах, где Тристано играет в дуэте с барабанщиком Роджером Манкузо.

Не вижу смысла комментировать сами записи. Лучше приведу две цитаты. Вот что заявил директор серии «Легенды» от Dot Time Джерри Роче: «Я был очень рад сотрудничеству с Кэрол Тристано и Ленни Попкином для того, чтобы озарить лучом света забытого гения джаза. От того, что вы услышите в этом и последующих релизах, просто захватывает дух. Lennie Tristano: Duos – это радость, отвага и восторг!» А вот мнение Кэрол Тристано: «Мне было очень приятно работать с Dot Time Records над включением Ленни Тристано в их серию «Легенды». Музыкальное наследие Ленни – это красота и инновации. Я взволнована тем фактом, что сокровища ранее не изданной музыки моего отца теперь станут доступны всем.»

© & (p) 2020 Dot Time Records

16 tks / 70 mins

(Lennie Tristano – p; Lenny Popkin – ts (tks 1-6); Connie Crothers – p (tks 7,8); Roger Mancuso – dr (tks 9-16);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, кул

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