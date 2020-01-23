KyoShinDo - Taiko Do – Echo of the Soul

Название этого коллектива звучит по-японски, но на самом деле его участники – итальянцы. Ансамбль KyoShinDo возник в Генуе в начале 2000-х годов на почве увлечения группы музыкантов японской культурой. Как музыкантов, их очаровало искусство игры на традиционных японских барабанах тайко, но, кроме того, все они увлеклись еще и таким японским боевым искусством, как карате. Огромную роль в жизни коллектива сыграли три человека, формально не входящие в состав KyoShinDo. Один из них – это итальянец, бывщий чемпион по карате Лючиано Паризи, превративший музыкантов в настоящих экспертов карате. А если учесть, что в игре на барабанах тайко важен не только звук, но и визуальная сторона шоу, то знание карате оказалось как нельзя кстати. Двое других – это японцы, настоящие сенсеи в сфере тайко. Курумая Масааки – выдающийся мастер тайко традиционной школы мицууши. Именно у него, приехав в Японию, итальянские музыканты учились тонкостям тайко до – «пути тайко». Не менее известен и Йоджи Хирота, композитор, вокалист, мастер тайко, играющий также на флейте сякухати. Он представляет более современные тенденции в искусстве тайко. KyoShinDo уже довольно давно выступает порой вместе с ними: с Курумая Масааки – с 2007 года, в том числе в Японии и в Италии, а с Йоджи Хирота – с 2009 года – на Мальте, в Саудовской Аравии, Катаре, Японии и Италии.
Новый альбом KyoShinDo под названием Taiko Do – Echo of the Soul был также записан с участием Йоджи Хирота, ставшего к тому же продюсером проекта. В программу альбома вошли преимущественно композиции разных лет одного из участников группы, Мирко Таддеи, а также три свежие пьесы Хирота, в том числе одна аранжировка традиционной японской темы. Описывать перкуссионную музыку тайко – занятие практически безнадежное, даже пробовать не стану. Скажу только, что это очень яркая музыка, и образы, заданные той или иной композицией: рассвет (Hinode – Sunrise), энергия вулкана (Kazan – Volcano), деревушка под снегопадом (Yuki Mau Mura- The Wind Snow Village) или волна (Oh Nami - The Wave), встают перед глазами, как живые. Музыканты используют барабаны тайко обеих семейств – с жестким закреплением мембраны без возможности настройки и настраиваемые с помощью системы шнуров или винтов. Кроме того, Таддеи в стартовой композиции Hinode – Sunrise играет еще и на большой морской раковине, а Хирота использует также гонги, свою любиую флейту сякухати и даже поет рэп (композицию Yuki Mau Mura- The Wind Snow Village он исполняет соло). Ну, и конечно, как уже сказано выше, эту музыку важно не только слушать, но и смотреть, так что, я не мог не завершить этот текст небольшим видеофрагментом.
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