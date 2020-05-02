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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Ciolkowska - Психоделия

02.05.2020

Ciolkowska - Психоделия
Новая встреча с петербургской командой Ciolkowska. Альбом «Психоделия» свеженький, увидит свет в мае. Беда только, что дискография коллектива никак не поспевает за изменениями в его биографии. Так было с предыдущим альбомом Avtomat Proshlogo (2018), на котором мы впервые знакомили наших читателей с этой группой (кому интересно – прошу на сайт!), такая же история приключилась и сейчас. К моменту выпуска «Психоделии» группа превратилась уже в трио: из состава, который записывал альбом, в очередной раз ушел ударник Давид Ааронсон – его сменил Егор Егорский и, по уважительной причине (рождение ребенка), пока оставила группу Алеся Излеса. А сам альбом записывался летом 2018 года тогда еще в формате квартета, который и указан в выходных данных.

Итак, слушаем не слишком большую по объему звучания (чуть более получаса) «Психоделию». Надо сразу отметить, что альбом получился более цельным, чем его предшественник. Космо-проговая стилистика здесь выдержана с первого и до последнего, седьмого трека. Хорошо это или плохо? Паскаль Тиль из Люксембурга считает, что очень даже неплохо: «Ciolkowska наконец-то смогли придать своему прогрессивному психоделическому космическому рок-гибриду звук, который делает их гораздо более доступными, не отказываясь от своей аутентичности". Мне-то казалось, что и ранее звук группы вовсе не был каким-то заоблачно-усложненным, но, если судить по Avtomat Proshlogo, раньше импровизационный момент играл в нем более существенную роль. Сейчас Ciolkowska предложила несколько иную концепцию, и, если судить по законам избранной коллективом стилистики, сделала это весьма убедительно. Лично мне что-то понравилось больше, что-то меньше, - это естественно, но ощущение цельности проекта, сделанного словно на одном дыхании, повторюсь, очень сильное.

Стартовый трек «Клей» лучше не слушать, а смотреть, к чему я и призываю наших читателей по ссылке под текстом: там Алеся стала главной (и единственной) героиней очень неплохого клипа, сделанного по этой песне. Очень понравились «Коврижки» (действительно вкусно!), «Ангелина» и, особенно, «Тапки (часть 2)» - на мой взгляд, лучший трек альбома, где очень гармонично сочетаются умеренно жесткий ритм и мелодичная линия основной темы. А вот от «Махавишну» ждал не то, чтобы большего, но чего-то иного: мой джазовый бэкграунд предполагал нечто связанное с МакЛафлином… Да и в финальной «Психоделии» понравился, пожалуй, только финал – и тут подсознательно ожидал услышать некий камбэк в 67-й год… Но призываю потенциальных слушателей не слишком обращать внимания на старческую ворчливость автора этих строк – это всего лишь кап-р-р-ризы конкретного индивидуума. Верьте своим ушам и своему вкусу! Если вам нравится космо-прог – «Психоделия» скорее всего Ваш альбом.



2020 БниЛ Рекордс

7 tks / 33 mins

(Egor Svysokihgor — voice, g; Alesya Izlesa — ukulele; Alexandr Monah — b; David Aaronson — dr;)

Линк предоставил Антон Китаев

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок

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