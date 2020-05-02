Ciolkowska - Психоделия

Новая встреча с петербургской командой Ciolkowska. Альбом «Психоделия» свеженький, увидит свет в мае. Беда только, что дискография коллектива никак не поспевает за изменениями в его биографии. Так было с предыдущим альбомом Avtomat Proshlogo (2018), на котором мы впервые знакомили наших читателей с этой группой (кому интересно – прошу на сайт!), такая же история приключилась и сейчас. К моменту выпуска «Психоделии» группа превратилась уже в трио: из состава, который записывал альбом, в очередной раз ушел ударник Давид Ааронсон – его сменил Егор Егорский и, по уважительной причине (рождение ребенка), пока оставила группу Алеся Излеса. А сам альбом записывался летом 2018 года тогда еще в формате квартета, который и указан в выходных данных.
Итак, слушаем не слишком большую по объему звучания (чуть более получаса) «Психоделию». Надо сразу отметить, что альбом получился более цельным, чем его предшественник. Космо-проговая стилистика здесь выдержана с первого и до последнего, седьмого трека. Хорошо это или плохо? Паскаль Тиль из Люксембурга считает, что очень даже неплохо: «Ciolkowska наконец-то смогли придать своему прогрессивному психоделическому космическому рок-гибриду звук, который делает их гораздо более доступными, не отказываясь от своей аутентичности". Мне-то казалось, что и ранее звук группы вовсе не был каким-то заоблачно-усложненным, но, если судить по Avtomat Proshlogo, раньше импровизационный момент играл в нем более существенную роль. Сейчас Ciolkowska предложила несколько иную концепцию, и, если судить по законам избранной коллективом стилистики, сделала это весьма убедительно. Лично мне что-то понравилось больше, что-то меньше, - это естественно, но ощущение цельности проекта, сделанного словно на одном дыхании, повторюсь, очень сильное.
Стартовый трек «Клей» лучше не слушать, а смотреть, к чему я и призываю наших читателей по ссылке под текстом: там Алеся стала главной (и единственной) героиней очень неплохого клипа, сделанного по этой песне. Очень понравились «Коврижки» (действительно вкусно!), «Ангелина» и, особенно, «Тапки (часть 2)» - на мой взгляд, лучший трек альбома, где очень гармонично сочетаются умеренно жесткий ритм и мелодичная линия основной темы. А вот от «Махавишну» ждал не то, чтобы большего, но чего-то иного: мой джазовый бэкграунд предполагал нечто связанное с МакЛафлином… Да и в финальной «Психоделии» понравился, пожалуй, только финал – и тут подсознательно ожидал услышать некий камбэк в 67-й год… Но призываю потенциальных слушателей не слишком обращать внимания на старческую ворчливость автора этих строк – это всего лишь кап-р-р-ризы конкретного индивидуума. Верьте своим ушам и своему вкусу! Если вам нравится космо-прог – «Психоделия» скорее всего Ваш альбом.
2020 БниЛ Рекордс
7 tks / 33 mins
(Egor Svysokihgor — voice, g; Alesya Izlesa — ukulele; Alexandr Monah — b; David Aaronson — dr;)
Cегодня саксофонист Дуг Стоун живет в Батон-Руже, Луизиана и является доцентом по профилю «джазовые исследования» в Университете Луизианы. Но за свою долгую карьеру на джазовом поприще он много жил и работал в таких крупных ...
Сегодня мы знакомимся с новым партнером нашего сайта – польским лейблом 1000Herz Records из Варшавы. Издательская политика лейбла достаточно необычна: здесь специализируются преимущественно на этнической музыке Африки, но также и Европы, и ...
Этот релиз приглашает нас на джазовую кухню Бостона, где готовят довольно интересные блюда. Ранее мы встречались и с лидером Dylan Jack Quartet барабанщиком, композитором и педагогом (он преподает историю джаза в колледже Эмерсона) Диланом ...