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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Angela Turone & Chris Platt - Sounds of Brazil



Angela Turone & Chris Platt - Sounds of Brazil
Сладкая грусть бразильской музыки пленила множество людей во всем мире. Миллионы с удовольствием ее слушают, тысячи, с большим или меньшим успехом, ее исполняют. Среди последних – и канадский дуэт из Торонто вокалистки и пианистки Анджелы Туроне и гитариста Криса Платта. Вместе они работают с 2014 года, и объединила Анджелу и Криса их общая любовь к бразильскому джазу, основанному на ритмах самбы и босса-новы. Они с успехом выступали во многих местных клубах, играли на джаз-фестивалях в Торонто в 2017 и 2018 годах. Годом позже дуэт записал свой первый альбом, названный исчерпывающе просто: Sounds of Brazil. В году нынешнем этот диск был издан и стал доступен всем поклонникам бразильской музыки.

Понятно, что Туроне и Платт составили программу альбома из своих любимых вещей. Конечно же, тут нашлось место композициям самого знаменитого мастера босса-новы Антонио Карлоса Жобима, который для бразильского джаза является настоящим его символом, подобно тому, как Луис Армстронг и Элла Фитцджеральд символизируют джаз афроамериканский. Анджела и Крис выбрали очень популярные его пьесы Desafnado (написана в содружестве с Ньютоном Мендонсой), A Felicidade и Chega De Saudade (в соавторстве с Винишиусом де Мораешем). Но есть здесь и вещи менее известных авторов, оказавшиеся близки дуэту из Торонто, например, Lendas Brasileiras или A Festa Do Divino. Бразильский акцент программы уравновешивают две интерпретации американских джазовых стандартов – Bewitched Роджерса и Харта и Pawnbroker Куинси Джонса и Джека Лоуренса.

Мы говорим о дуэте, но для записи альбома Туроне и Платт собрали отличное комбо, где, конечно же, звучит много перкуссии, без которой немыслима бразильская музыка, а игру лидеров прекрасно оттеняют соло духовых инструментов – трубача Чейса Сэнборна и саксофониста Джона Николсона. Гитара Криса Платта отлично «уживается» с духовыми и ритм-группой, а вокал Анджелы Туроне (она поет на языке оригинала) удовлетворит самого строгого ценителя как джаза, так и босса-новы. «Звуки Бразилии» от дуэта из Торонто, не сомневаюсь, привлекут немало новых поклонников этой гибкой, романтичной и просто очень красивой музыки.

© & (p) 2020 Angela Turone & Chris Platt

9 tks / 42 mins

(Angela Turone – voice, p; Chris Platt – g; Chase Sanborn – tp, flg; Pat Collins – b; Robin Claxton – dr; Hélio Cunha – perc;

Andrew Downing – cello; John Nicholson – ts, fl;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
Латинский джаз

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