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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Samoa Wilson with the Jim Kweskin Jug Band - I Just Want To Be Horizontal

18.05.2020

Samoa Wilson with the Jim Kweskin Jug Band - I Just Want To Be Horizontal
Летом этого года Джиму Квескину исполняется восемьдесят лет. Вам незнакомо это имя? А вот в США Джим – фигура легендарная. Давным-давно, в 1963 году он организовал Jim Kweskin Jug Band (джаг-бэнд – это группа, использующая наряду с обычными самодельные и нетрадиционные инструменты), добившийся огромного успеха, исполняя старые довоенные мелодии, превращая их в задорную, энергичную и часто полную юмора смесь фолка, джаза и блюза. У Jim Kweskin Jug Band нашлось немало подражателей. Из тех, кто потом прославился уже в других сферах, можно вспомнить Grateful Dead в Сан-Франциско, Nitty Gritty Dirt Band в Лос-Анджелесе и Lovin' Spoonful в Нью-Йорке. А вот Джим Квескин продолжает работать в своем уникальном стиле, и Jim Kweskin Jug Band продолжает существовать, хотя конечно, состав его с 60-х годов много раз менялся. Кстати, в том самом первом составе у него работала и такая знаменитая впоследствии вокалистка, как Мария Малдор. А в нынешнем ансамбле погоду делает отличная ритм-группа Сонни Барбато (фортепьяно), Мэттью Берлин (бас) и Джефф Браун (ударные), а также двое немецких музыкантов – гитарист Титус Волмер и саксофонистка Палома Ом. Ну, и, конечно, вокалистка Самоа Уилсон.

Квескин опекает эту певицу уже давно. Под его уютным крылом она выросла в универсального мастера, легко и талантливо справляющегося с любым репертуаром. В основу альбома I Just Want To Be Horizontal лег задуманный Квескином и Берлином в 2018 году проект: исполнить программу песен, которые в 30-е годы исполняла в щаписях Тедди Уилсона малоизвестная тогда Билли Холидей. Наряду с этим циклом в программу вошли такие разные номера, как гавайская мелодия 30-х годов At Ebb Tide, песни из репертуара Бесси Смит (Kitchen Man) и Розетты Ховард (The Candy Man) и целый ряд иных раритетов. В результате слушатель получит с этим альбомом отличную коллекцию блюзов, джазовых стандартов и эстрадных номеров с бехупречным свингом, мастером которого издавна был заслуженный ветеран Джим Квескин.



© & (p) 2020 Kungswood Records

17 tks / 66 mins

(Samoa Wilson – voc; Jim Kweskin – voc, fingerpicking and rhythm g; Titus Vollmer – lead and rhythm g, Hawaiian slide g, ukulele; Mike Davis – tp, co; Paloma Ohm – as; Dennis Lichtman – cl,fiddle, mandolin, as; Sonny Barbato – p, acc; Matthew Berlin – b; Jeff Brown – dr; Sean Read & Maddie Read Clarke - backup harmony (tk 12);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
кантри-блюз, кроссовер, свинг

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