Ferenc Nemeth - Freedom

Если человек держит в руках барабанные палочки, то он, скорее всего, ударник. Если его зовут Ференц Немет, то он, скорее всего, венгр. И вот только с фоном на фотографии, помещенной на обложку альбома, заковыка: там не Дунай со зданием Парламента, а Ист-Ривер и Бруклинский мост. Что ж, это так: сегодня венгерский джазовый барабанщик Ференц Немет (р.1976) живет и работает не в Будапеште, а в Нью-Йорке, и Freedom – уже шестой альбом в его персональной дискографии. Начинал же Ференц на родине, учился в Дьере и Будапеште, а потом, как талантливый и перспективный музыкант, получил стипендию для учебы в колледже Беркли в Бостоне. В Америке он не ограничился этим престижным учебным заведением, продолжив познавать секреты джаза и в Консерватории Новой Англии, и в Институте Телониуса Монка. С 2003 года Немет стал частью нью-йоркской джазовой сцены и пришелся здесь весьма ко двору!
В списке его партнеров значатся такие имена, как Хэнкок, Шортер, Патитуччи, МакБрайд, Бланчард, Аберкромби – в общем, цвет современной джазовой сцены. Вместе с Лионелем Люке и Массимо Бьолкати Немет основал известное трио GilFeMa. Новый альбом Немет также записал в формате трио, но здесь его партнерами стали американский саксофонист Грег Тарди и соотечественник, венгерский пианист и клавишник Арпад Чумо. Сразу хочу обратить внимание на необычность состава, в котором отсутствует басист: так что, Чумо и Немету пришлось разделить между собой эти функции. А вот с программой Freedom все более традиционно – тут все композиции авторские.
Всего их довольно много, целых семнадцать, но дело в том, что чуть менее половины всех треков – это очень короткие интерлюдии, которые Ференц называет Drumterlude, короткие сольные реплики ударных, то ли комментирующие более продолжительные композиции, то ли их анонсирующие. Во всяком случае, сразу заметно, что лидер здесь – барабанщик. Впрочем, не только. В ряде пьес Немет еще и поет, используя вокальный гармонайзер. Понятно, это не делает его Куртом Эллингом или Грегори Портером, но все равно весьма любопытно. Весьма достойно выглядят и его партнеры по трио. В этом плане, на мой вкус, особенно показательна композиция The Fugitive, где и саксофон, и фортепьяно очень хороши. Лучшими же вещами альбома я назвал бы Marrakech и титульную Freedom. Немет в свое время начинал с фольклора, и интерес к самой разной этнической музыке сохранил до сих пор, что ярко проявилось в новом проекте. В разных вещах тут можно услышать африканские, латинские, ориентальные интонации, само же название альбома и титульной композиции связано с рефлексиями Немета на тему современного мира: «Все еще существует расизм, ненависть, в разных частях мира все еще продолжаются войны, теракты, люди все еще страдают и многие из них просто не верят в себя и не могут выйти за рамки привычных представлений». Что ж, может быть оптимистичный и яркий, весь какой-то праздничный, альбом Freedom станет для кого-то еще одним шагом к раскрепощению.
© & (p) 2020 Dreamers Collective Records
17 tks / 52 mins
(Ferenc Nemeth - dr, perc, voc; Greg Tardy – sax; Tzumo Arpad – p, keyb;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН