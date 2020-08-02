Miki Yamanaka - Human Dust Suite

Карьера Мики Яманака в джазе явно идет в гору. Уроженка японского города Кобе, она в 2012 году перебралась в Нью-Йорк и здесь получила диплом по музыке в Queens College, где среди ее преподавателей были такие люди, как Фред Херш и Лэрри Голдингс. Играет она на фортепьяно и вибрафоне и в 2015 году была одной из трех пианистов, отобранных для участия в Betty Carter’s Jazz Ahead. Она участвует в нескольких составах, а в 2012 году записала собственный ЕР Songs Without Lyrics, после чего в 2018 году последовал первый большой альбом Miki.
И вот теперь последовал новый, почти полностью авторский альбом с мрачноватым названием Human Dust Suite («Сюита человеческого праха»). Центральное место в нем заняла эта сюита, возникшая, как реакция Мики на работу 1969 года венгеро-американской концептуалистки Агнес Денеш, выставившей фотографию горки человеческих останков после кремации. Увидев эту работу Денеш, Яманака и взялась за сочинение своей сюиты, как антитезы, воспевая в каждом из пяти фрагментов достоинства той или иной части человеческого тела. Мне при прослушивании больше всего понравилась лиричная третья часть Tummy, воспевающая любовь к еде. Сюита расположена в центре программы альбома, обрамляемая с обеих сторон другими пьесами. Финальным треком при этом оказался единственный кавер, лихо аранжированный Мики в размере 5/4 Berkshire Blues Рэнди Уэстона. Очень приятное впечатление оставили первые треки: Pre-School, где музыка родилась под влиянием творчества Ли Коница, March, посвященный Малгрю Миллеру, одному из любимых музыкантов Мики и O 2017 с очень приятной мелодичной темой.
Вся музыка Мики Яманака, безусловно талантливая, лежит в рамках широко понимаемого современного мэйнстрима, без уклонов в авангард. Создавать ее помогали основной солист – альт-саксофонист Энтони Орджи, а также басист Орландо ле Флеминг и ударник Йохен Рюкерт, которые, как и Мики, родились не в Америке – первый в Великобритании, а второй в Германии. Надо сказать, что сейчас большинство джазовых альбомов в США записываются коллективами, где один, а то все музыканты – не уроженцы США. Такие времена!
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