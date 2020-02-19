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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Maria Kalaniemi & Eero Grundström - Mielo



Maria Kalaniemi & Eero Grundström - Mielo
Северный эмбиент – так в двух словах можно оценить действо, в которое вас на полчаса с небольшим погружают Мария Каланиеми и Ээро Грундстрем. Спокойные, неторопливые, как сама финская природа, звуковые пейзажи, которые дуэт рисует с помощью аккордеона (и иногда голоса) и фисгармонии (и иногда модулярного синтезатора): темные глубокие озера, медленно плывущие в небе облака, лесные гуси, выстроившиеся для полета, тайнв леса, где живет дикая лесная невеста, а волчонку поют особую колыбельную… Я попробовал отразить в этом перечислении названия композиций, которые Каланиеми и Грундстрем включили в альбом Mielo. Это не первая совместная работа музыкантов. Предыдущей был очень успешный Svalan (2017), добравшийся до высоких позиций в европейских чартах world music.

Марию Каланиеми называют королевой финского аккордеона. Виртуозно играя на этом инструменте, она сочетает солидный академический и фолковый бэкграунд с любовью к импровизации. Каланиеми преподает на факультете фолк-музыки в Академии Сибелиуса, выступает в интернациональном ансамбле аккордеонистов Accordion Tribe, шведско-финской группе Ramunder, UNTO Tango Orchestra и с целым рядом других коллективов. В 2018 году Мария была удостоена Национальной премии в области музыки, а также стала действительным членом шведской королевской Академии музыки. Ее партнер Ээро Грундстрем – виртуоз своего не самого распространенного инструмента. Он также сотрудничает с несколькими коллективами, а дуэт с Каланиеми, как уже решено, получит продолжение, так как Mielo открывает целую серию задуманных музыкантами альбомов.

О значении этого проекта для себя Мария говорит так: «Mielo для меня – мощная, вдохновляющая и многогранная музыкальная история, рассказывающая о том, как росли мои внутренние крылья. Mielo – цепочка оригинальных композиций, вместе образующих некое музыкальное путешествие. Эта музыка родилась в последние пару лет, которые были очень интенсивным периодом в моей жизни. Эта музыка в значительной степени просто требовала, чтобы ее записали и поделились ею с другими». И вот это случилось. Уже можно сказать, что Европа заметила Mielo, и поклонники этнической музыки в разных странах с удовольствием слушают эту работу. Кто знает, может быть, после этих строк их станет больше…



© & (p) 2020 Åkerö Records

7 tks / 32 mins

(Maria Kalaniemi – acc, voice; Eero Grundström – harmonium, modular synth;)

Линк предоставлен Sabina Schebrak, Culture Works

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Финляндия
музыкальный стиль
эмбиент

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