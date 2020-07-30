The Generations Quartet - Invitation

Дэйв Либмэн дебютирует… Это просто нонсенс! Заслуженный джазовый ветеран, человек, работавший еще с Майлсом Дэвисом и Элвином Джонсом, один из лучших сопрано-саксофонистов мира, прекрасный педагог и, наконец, обладатель высшей награды для джазового музыканта в США - NEA Jazz Master – и дебют? И тем не менее именно так. В октябре 2020 года дебютирует альбомом Invitation новый проект Либмэна под названием The Generation Quartet.
В этом проекте участвуют действительно музыканты разных поколений. Неугомонный Дэйв объединил в нем джазменов, которые во многом являются его учениками. Ударник Иэн Фромэн – ученик Элвина Джонса, с которым работал Дэйв и уже тридцать лет сотрудничает с Либмэном в разных проектах. Как говорит сам Фромэн, «Либ – это словно мой отец в музыке». Фромэн преподает (как и Либмэн) в Беркли, и один из его учеников – басист Ивен Грегор. Последний, в свою очередь, сосед Либмэна, не помышлявший о карьере музыканта и собиравшийся стать компьютерщиком до тех пор, пока Либмэн и Фромэн не переубедили его своей игрой – бывает и такой путь к джазу. Наконец, самый молодой в квартете, пианист Билли Тест – прямой ученик Либмэна в Manhattan School of Music и неоднократный участник его различных проектов. Все вместе эти музыканты впервые сошлись именно в этом квартете.
Свою деятельность квартет начал в Invitation с коллекции известных стандартов разных лет. Здесь Village Blues духовного учителя Дэйва Джона Колтрейна соседствует с бессмертной Summertime, а мощное начало в виде хэнкоковского Maiden Voyage соперничает по экспрессии с мощным финалом, единственной среди девяти треков концертной записью You and the Night and the Music. Не знающий возрастных проблем Либмэн все с таким же чистым и богатым оттенками звуком блистает и на сопрано, и на теноре, партнеры стараются быть достойными своего лидера – и это у них получается: вспомню хотя бы басовое интро Грегора в Yesterdays. Замечательный альбом, вселяющий надежду на счастливое будущее нового проекта.
© & (p) 2020
9 tks / 74 mins
(Dave Liebman – ss, ts; Billy Test – p; Evan Gregor - b; Ian Froman – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН