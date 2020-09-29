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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Mario Romano - The Journey So Far

29.09.2020

Mario Romano - The Journey So Far
Альбомом The Journey So Far канадский пианист и композитор Марио Романо представляет все лучшее, что было им сделано за последние десять лет. Это сборник типа The Best Of или Greatest Hits. И уже поэтому он идеально подходит для знакомства с этим музыкантом. Марио Романо окончательно выбрал для себя путь профессионального музыканта в 2010 году, до этого построив весьма удачную карьеру в сфере торговли недвижимостью. Но музыка оказалась сильнее. Романо выступал на самых престижных площадках страны, гастролировал в Италии (его имя и фамилия выдают итальянские корни музыканта) и Израиле, записал несколько альбомов, избранные треки из которых и составили программу The Journey So Far из девяти треков.

Программу альбома можно условно разделить на две части: вначале Романо представляет преимущественно композиции с вокалом, а затем блок чисто инструментальных пьес. Надо отметить, что и вокалисты, и инструменталисты, представленные в альбоме – это цвет канадского джазового мэйнстрима. Стартовая And If You Please, а также . Those Damn I Love Yous – это две очаровательные баллады в исполнении Джеки Ричардсона и Кристи Кардинали соответственно: варианты с мужским и женским вокалом. Особенно впечатлил Ричардсон: его мягкий и сильный голос живо напомнил лучшие хиты Фрэнка Синатры. Есть в «вокальной части» программы и еще одна баллада: Si Tu Quisieras – это тоже баллада, но уже чисто латинская и исполняемая по-испански Адис Родригес. А вот Dina Dance (так назывался и один из предыдущих релизов Марио) – это совсем другое настроение, другой темп и другая энергетика, которую прекрасно передала Магда Джаннику.

Среди вокальных номеров Марио поставил и чисто инструментальную сольную пьесу с испанским названием Encanto De Mi Niña. Пианист Романо играет ее на аккордеоне, перенося слушателя то ли в Буэнос-Айрес, то ли куда-то в европейское Средиземноморье, - и очень эффектно! Ну, а треки с шестого по девятый, включая инструментальную версию стартовой And If You Please в финале альбома – это Романо-пианист и бэнд-лидер, демонстрирующий и отличное взаимодействие с партнерами, и собственную высокую технику игры. Сам Романо мне показался в этом плане особенно убедительным в пьесе You’re My Everything, а из его партнеров отметил бы саксофониста Пата ЛаБарберу и басиста Роберто Оччипинти в композиции с символичным итальянским названием Via Romano – то ли «Римская дорога», то ли «Путь Романо», имея ввиду путь в джазе и музыкальные достижения Марио Романо.

© & (p) 2020 Modica music

9 tks / 42 mins

(Mario Romano – p, acc (tk 4); Roberto Occhipinti – ac.b, el.b; Larnell Lewis (tks 1, 2, 9), Mark Kelso (tks 3, 6), Mark McLean (tks 7, 8), Amhed Mitchell (tk 5) – dr; Maninho Costa (tk 2), Rosendo Leon (tk 5) – perc; Jackie Richardson (tk 1), Magda Giannikou – (tk 2), Kristy Cardinali (tk 3); Adis Rodriguez (tk 5) – voc; Roni Eytan - harmonica (tk 2) ; Reg Schwager (tk 2), Elmer Ferrer (tk 5) – g; Pat LaBarbera – ts (tk 6); William Sperandei - tp (tks 7-9);)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим

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