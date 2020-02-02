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Sinne Eeg & The Danish Radio Big Band - We’ve Just Began
02.02.2020
Европейский джаз, причем джаз из страны с богатыми джазовыми традициями. Дания, впрочем, известна больше как один из центров европейского фри-джаза 60-х годов, а здесь мы имеем дело с джазом хоть и современным, но опирающимся на традицию, идущую от американской эры свинга, эры больших оркестров с непременной вокалисткой (или вокалистом)-звездой на авансцене. Датская певица Синне Эег и биг-бэнд Датского радио под управлением Николая Богелунда вполне в такое определение вписываются.
Синне Эег – опытная и увенчанная многими наградами джазовая вокалистка. Четыре раза (2007, 2010, 2014 и 2015) ее альбомы получали датскую музыкальную премию за лучший альбом вокального джаза, есть у нее и другие призы. Эег выступала на многих европейских и американских сценах, гастролировала она и в Китае. Синне часто сама пишет песни, она – одаренный композитор, а в качестве вокалистки равняется на творчество Эллы Фитцджеральд, Сары Воэн и Аниты О’Дэй. Если говорить о ее последнем альбоме We’ve Just Began, который издан в Дании в конце 2019 года лейблом Stunt Records, а для остального мира станет доступен в феврале, благодаря релизу BFM Jazz, то, на мой взгляд, ближе всего ее джаз именно к творчеству Аниты О’Дэй.
В новый альбом вошло десять композиций. Здесь есть и эвергрины типа My Favorite Things Роджерса и Хаммарстейна (всего таковых в альбоме три), и собственные сочинения Синне Эег, например, титульная We’ve Just Began (всего же пять авторских треков), и исполненный с большим вкусом (и на португальском языке!) образчик латинского джаза Samba Em Comum. Кстати, о языках. Как большинство джазовых вокалистов мира, Синне поет преимущественно на английском, но старается не забывать и о родном датском. Вот и в этом альбоме нашлось место композиции Hvofor Er Lykken Så Lunefuld, написанной в свое время для еще довоенного датского фильма 1937 года. И тут пора вспомнить аранжировщиков, благодаря которым и стандарты приобрели новое звучание (так, в My Favorite Things Яспер Рийс поменял даже размер с 5/4 на 4/4), и собственные композиции Эег приобрели дополнительный блеск. Одному из них, Рогеру Нойману, который не дожил др выпуска этого проекта, Эег посвятила свой альбом. Не забудем и об исполнительском мастерстве музыкантов биг-бэнда: тут много интересных сольных партий, порадующих любителей джаза больших оркестров. Но, конечно, прежде всего, интересно познакомиться с самой исполнительницей, настоящей джазовой дивой, талантливой, техничной, много умеющей и щедро делящейся своим мастерством со слушателями.
© & (p) 2019 Stunt Records / 2020 BFM Jazz
10 tks / 52 mins
(Sinne Eeg – voc; The Danish Radio Big Band, Nicolai Bøgelund – cond; Jesper Riis (tks 2,3,6,7,10), Peter Jensen (tks 1,4,5), Roger Neumann (tks 8,9) – arr;)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Дания
музыкальный стиль
мэйнстрим,
свинг
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