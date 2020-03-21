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Spanish Harlem Orchestra - The Latin Jazz Project
21.03.2020
Два года назад мне довелось слушать и обозревать альбом Spanish Harlem Orchestra под названием Anniversary. Ведущий латинский биг-бэнд под управлением пианиста Оскара Эрнандеса к тому времени уже имел на своем счету две премии Грэмми и опыт работы с Чиком Кориа и Джо Ловано. В Anniversary гостем коллектива стал Рэнди Брекер. Последней фразой того обзора была следующая: «Что-то подсказывает мне, что и Anniversary не останется без награды…». Все сбылось! Anniversary принес коллективу третью премию Грэмми в номинации «лучший альбом в стиле тропикал / латина».
И вот – седьмой по счету в дискографии Spanish Harlem Orchestra альбом, который называется The Latin Jazz Project и увидит свет в мае текущего года. Альбом, в котором ансамбль Эрнандеса отходит от чистой «латины» в сторону латинского джаза. Конечно, границы тут весьма зыбкие, но акцент в этой работе сделан именно на слово «джаз», что подтверждается приглашением к участию в проекте целого созвездия джазовых гигантов первой величины. Как указывалось выше, это не новость в практике Spanish Harlem Orchestra, но в таком количестве – впервые! От взгляда на обложку альбома, где приведены имена гостей проекта, просто захватывает дух! Под одной обложкой, так сказать, «в одном флаконе», вы получаете возможность услышать одного из лучших в мире джазовых вокалистов Курта Эллинга, блистательного ветерана-саксофониста Дэйва Либмэна, игравшего еще с Майлсом Дэвисом и весьма активного по сей день, его коллег по инструменту, видного лидера биг-бэнда Боба Минцера и пуэрто-риканскую звезду Мигуэля Зенона, трубача из топ-группы мастеров этого инструмента Тома Харрелла, легенду фьюжн-джаз бас-гитары Джимми Хаслипа, в свое время игравшего с Минцером в Yellowjackets … Не стану перечислять всех – их имена вы и сами видите на обложке.
В The Latin Jazz Project этот фирменный джазовый блеск слился с мощной латинской основой в такую амальгаму и дал такой саунд, что – рискну еще раз поиграть в пророка – похоже, и этот альбом без высоких наград не останется. В Invitation слаженная и многокрасочная работа ритм-группы бэнда прекрасно оттеняет и вокал Эллинга, и саксофон Зенона, Silent Prayers, украшенную игрой Хаслипа и Либмэна, я вообще считаю самой сильной композицией альбома, а в бессмертном стандарте ‘Round Midnight лидер бэнда Оскар Эрнандес прекрасно играет в дуэте с одним из сильнейших вибрафонистов мира Джо Локком. Дуэт этих двух больших музыкантов оказался настолько интересным для них обоих, что в программу альбома, состоящую из четырех-шести минутных пьес, включена еще и их маленькая, на пол-минуты, интерлюдия, которую музыканты так и назвали: Joe and Oscar. Резюмируя, могу лишь подтвердить вышесказанное: тут есть что и кого послушать!
© & (p) 2020 ArtistShare
11 tks / 53 mins
(Oscar Hernandez and Spanish Harlem Orchestra with Kurt Elling, Miguel Zenon, Tom Harrell, Dave Liebman, Bob Mintzer, Joe Locke, Bob Franceschini, Jimmy Haslip, Jonathan Powell, Michael Rodriguez;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба,
Пуэрто-Рико,
США
музыкальный стиль
Латинский джаз
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