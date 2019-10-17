Tamuz Nissim - Capturing Clouds

Вот и начали поступать к нам, как первые ласточки приближающегося нового года, линки к альбомам, которые выйдут в свет уже в 2020 году. Первым из них стал альбом вокалистки Тамуз Ниссим Capturing Clouds, который поступит в продажу в январе. Для Тамуз это уже четветый альбом, что свидетельствует о солидном опыте этой джазовой певицы.
Ниссим – израильтянка, она родилась в Тель-Авиве в семье балерины и писателя, что само по себе задало определенное направление ее гуманитарному развитию. Вдобавок родители очень любили и академическую музыку, и джаз. В результате дочь уже в 16 лет выступала на сценах многих тель-авивских клубов в сопровождении ведущих инструменталистов Израиля. В 2007 году Тамуз отправилась на учебу в Королевскую Клнсерваторию в Гааге, где получила степень бакалавра. Параллельно – успешные выступления в престижных клубах, на фестивалях и конкурсах в Голландии, Израиле, Латвии. В 2015 году наступает новый, американский период ее творческого пути, который длится по сей день. Ниссим переезжает в Нью-Йорк и становится частью местной джазовой сцены.
Capturing Clouds Тамуз Ниссим записывала при поддержке инструментального трио, состоящего из гитариста Джорджа Нацоса (ранее уже работавшего с ней), опытнейшего басиста Харви Эс и ударника Тони Джефферсона. Джордж и Харви вместе с Тамуз продюсировали проект. Программа альбома состоит из одиннадцати треков. Это весьма сбалансированная и продуманная программа, в которой пять композиций, включая титульную, сочинила сама Тамуз Ниссим, а остальные шесть – каверы, причем их подбор весьма любопытен. Здесь представлены два джазовых эвергрина (On The Sunny Side Of The Street и Like Someone In Love), джазовые интерпретации совсем не джазовых композиций известных исполнителей смежных жанров (I Don’t Wanna Grow Up Тома Уэйтса, Saturday Sun Ника Дрейка и битловская Here Comes The Sun Джорджа Харрисона) и очень любопытная версия Rhapsody For Trane (I Hear Rhapsody), где Тамуз сочинила слова к соло Колтрейна в I Hear Rhapsody. Согласитесь – тут видны, и хороший вкус и желание уйти от стандартного репертуара. Ну, и, конечно, само исполнение. У Ниссим красивый, хорошо модулированный выразительный голос, она любит и умеет петь скэтом (особенно удачно в своих песнях Make It Last и What A Pair), наконец, у певицы отличное взаимопонимание с партнерами, когда весь состав звучит, как единое целое, а инструменты прекрасно дополняют голос и наоборот (тут особо показательны титульная Capturing Clouds и нежная баллада Ray of Hope). Пресс-релиз приводит интересный факт: как-то Ниссим и Нацос исполняли Here Comes The Sun, не зная, что в зале присутствует Оливия Харрисон. Вдову Джорджа растрогала и восхитила их версия. Меня тоже.
2020 Street Of Stars Records
11 tks / 47 mins
(Tamuz Nissim – voc; George Nazos – g; Harvie S – b; Tony Jefferson – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН