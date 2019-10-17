Tamuz Nissim - Capturing Clouds

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Tamuz Nissim - Capturing Clouds

17.10.2019

Tamuz Nissim - Capturing Clouds
Вот и начали поступать к нам, как первые ласточки приближающегося нового года, линки к альбомам, которые выйдут в свет уже в 2020 году. Первым из них стал альбом вокалистки Тамуз Ниссим Capturing Clouds, который поступит в продажу в январе. Для Тамуз это уже четветый альбом, что свидетельствует о солидном опыте этой джазовой певицы.

Ниссим – израильтянка, она родилась в Тель-Авиве в семье балерины и писателя, что само по себе задало определенное направление ее гуманитарному развитию. Вдобавок родители очень любили и академическую музыку, и джаз. В результате дочь уже в 16 лет выступала на сценах многих тель-авивских клубов в сопровождении ведущих инструменталистов Израиля. В 2007 году Тамуз отправилась на учебу в Королевскую Клнсерваторию в Гааге, где получила степень бакалавра. Параллельно – успешные выступления в престижных клубах, на фестивалях и конкурсах в Голландии, Израиле, Латвии. В 2015 году наступает новый, американский период ее творческого пути, который длится по сей день. Ниссим переезжает в Нью-Йорк и становится частью местной джазовой сцены.

Capturing Clouds Тамуз Ниссим записывала при поддержке инструментального трио, состоящего из гитариста Джорджа Нацоса (ранее уже работавшего с ней), опытнейшего басиста Харви Эс и ударника Тони Джефферсона. Джордж и Харви вместе с Тамуз продюсировали проект. Программа альбома состоит из одиннадцати треков. Это весьма сбалансированная и продуманная программа, в которой пять композиций, включая титульную, сочинила сама Тамуз Ниссим, а остальные шесть – каверы, причем их подбор весьма любопытен. Здесь представлены два джазовых эвергрина (On The Sunny Side Of The Street и Like Someone In Love), джазовые интерпретации совсем не джазовых композиций известных исполнителей смежных жанров (I Don’t Wanna Grow Up Тома Уэйтса, Saturday Sun Ника Дрейка и битловская Here Comes The Sun Джорджа Харрисона) и очень любопытная версия Rhapsody For Trane (I Hear Rhapsody), где Тамуз сочинила слова к соло Колтрейна в I Hear Rhapsody. Согласитесь – тут видны, и хороший вкус и желание уйти от стандартного репертуара. Ну, и, конечно, само исполнение. У Ниссим красивый, хорошо модулированный выразительный голос, она любит и умеет петь скэтом (особенно удачно в своих песнях Make It Last и What A Pair), наконец, у певицы отличное взаимопонимание с партнерами, когда весь состав звучит, как единое целое, а инструменты прекрасно дополняют голос и наоборот (тут особо показательны титульная Capturing Clouds и нежная баллада Ray of Hope). Пресс-релиз приводит интересный факт: как-то Ниссим и Нацос исполняли Here Comes The Sun, не зная, что в зале присутствует Оливия Харрисон. Вдову Джорджа растрогала и восхитила их версия. Меня тоже.

2020 Street Of Stars Records

11 tks / 47 mins

(Tamuz Nissim – voc; George Nazos – g; Harvie S – b; Tony Jefferson – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com