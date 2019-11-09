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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Frank Kohl - The Crossing

09.11.2019

Frank Kohl - The Crossing
В начале 2017 года сайт впервые познакомил наших читателей с гитаристом из Сиэттла Фрэнком Колем. Тогда это был альбом его квартета под названием Rising Tide. Об этом альбоме и о самом музыканте можно найти информацию на сайте (например, указав имя и фамилию музыканта в окошечке «поиск»), так что пересказывать сейчас биографию Фрэнка я не стану, а обращусь сразу к его новой работе, которая увидит свет в январе 2020 года. The Crossing, пятый по счету альбом Коля в качестве лидера, существенно отличается от своего предшественника.

Прежде всего, тут дело в саунде группы. Если в квартете присутствовала классическая джазовая ритм-группа фортепьяно-контрабас-ударные во главе с солирующей гитарой, то The Crossing Коль записал в формате трио, где ритмическую основу создавал приглашенный им из прежнего состава опытный басист Стив ЛаСпина, а основные мелодические линии вели две гитары: сам Фрэнк Коль и его партнер Джон Стауэлл. Так что, в этом плане альбом прежде всего порадует любителей гитарного джаза, тем более, что играют его настоящие мастера своего дела. Импровизации Коля, в игре которого чувствуется увлечение музыкой Веса Монтгомери, отточенная техника обоих гитаристов, чистый, красивый звук, переплетение голосов гитар и контрабаса – все это способно согреть душу любителя джазового мэйнстрима. Сам Коль внешне играет вроде бы очень просто, нет у него каких-то внешних эффектов и стремления любой ценой поразить слушателя чем-то необычным, но это та простота, за которой стоят глубокие знания и огромный опыт, соединенные с безупречной техникой и истинно джазовым чувством.

А вот программы обоих альбомов выстроены по схожему сценарию. Здесь собственная музыка лидера соседствует с его аранжировками известных джазовых стандартов. Золотые времена эры свинга напомнит композиция Джерома Керна 1933 года Yesterdays. Из тех же тридцатых попал в программу такой трек, как The Masquerade Is Over, а две классические босса-новы Жобима, O Grande Amour и Brigas Nunca Mais, добавят в атмосферу альбома привкус бразильской музыки. Из вещей самого Коля отмечу прежде всего самую большую композицию альбома, девятиминутную Middle of Nowhere – отличный образчик его мастерства сразу в трех ипостасях – композитора, гитариста и бэнд-лидера. Рекомендую!

© 2020 Frank Kohl

9 tks / 58 mins

(Frank Kohl – g; John Stowell – g, nylon string g; Steve LaSpina – ac.b;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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