Rava / Herbert / Guidi - For Mario (Live)

Три поколения музыкантов-импровизаторов представлены в этом трио. Итальянский трубач Энрико Рава (р.1939) – ветеран авангардного джаза, на сцене он уже более полувека и его авторитет в европейском джазе очень высок. В наших архивах можно найти обзор одного из его ранних альбомов начала 70-х, записанный на легендарном лейбле MPS. С тех пор Рава записал еще множество дисков, в том числе на не менее легендарном ЕСМ. Этим может похвастаться и самый молодой участник трио, пианист Джованни Гуиди (р.1985), который с Равой сотрудничает уже давно, и, в частности, входит в квинтет, которым совместно руководят Энрико Рава и Джо Ловано. А третий участник трио, англичанин Мэттью Херберт (р.1972), представляет в своем творчестве электронные варианты авангарда, это виртуоз современных компьютерных технологий в музыке и, заодно, организатор лейбла Accidental Records, на котором альбом For Mario (Live) увидит свет 22 мая, правда, только в электронном варианте.
Рава, Херберт и Гуиди время от времени выступают вместе в формате трио с 2016 года на различных джазовых фестивалях по всей Европе. В альбом вошло пять треков – пять фрагментов концертов трио с разных площадок. У треков нет каких-то определенных названий, это просто пять частей единого действа. А вот название альбома имеет конкретного адресата: он посвящен памяти Марио Гуиди, отца Джованни, который более тридцати лет был менеджером и близким другои Энрико Равы. Марио присутствовал на всех концертах, где производились эти записи, но до издания альбома не дожил…
Думаю, ему понравился бы этот альбом, как он наверняка придется по вкусу поклонникам спонтанной импровизации у которых нет аллергии на электронику. О технологии этих пьес Мэттью Херьерт говорит так: «Поначалу было страшно вводить часто столь жесткий мир электроники и компьютерной музыки в соприкосновение с такими свободными и гибкими музыкантами. Чтобы это прошло как можно более естественно, мы записали сотни сэмплов Джованни и Энрико, игравших на фортепьяно и флюгельгорне соответственно, которые и стали основой для каждого звука, который я производил /манипулировал/играл. Так что, то, что вы слышите, является своего рода квартетом, когда два музыканта с акустическими инструментами импровизируют на основе записи своих же предыдущих версий. Внутри всего этого я превращаю сэмплы в ритм-секцию и балансирую текстурой, а Хью накладывает поверх дополнительный слой живого сэмплирования». Результат действительно впечатляет. Описанная технология помогла музыкантам создать очень цельные и по-своему логичные композиции. Мне больше всего понравилась самая длинная третья часть, где мастерство Энрико и его молодого партнера предстало в полном блеске. В то же время в короткой четвертой и финальной пятой части именно электроника вышла на первый план – и не менее убедительно!
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