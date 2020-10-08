Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos - Live! Vol.1

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos - Live! Vol.1

08.10.2020

Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos - Live! Vol.1
Родившийся в США и с детства живущий в Германии Крис Хопкинс – один из лучших в мире пианистов, исполняющих традиционный свинговый джаз. Мне не раз доводилось с удовольствием слушать и представлять нашим читателям самые разные проекты с участием Криса – и дуэты с американскими и немецкими традиционалистами, и записи возглавляемого им квартета Echoes of Swing. На сей раз это тоже квартет, где вместе с Хопкинсом играют австралийские музыканты, отчего проект и назван Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos.

Партнерами Хопкинса здесь являются мультиинструменталист Джордж Уошингмашин, играющий в данном составе на скрипке и выступающий в качестве вокалиста, гитарист Дэвид Бленкхорн и басист Марк Элтон. Этим составом они дали концерт в июле 2019 года в немецком городе Хаттингене, который был записан и превратился ныне в альбом Live! Vol.1. Судя по тому, что в названии упомянут Vol.1, это не единственная концертная запись Хопкинса и Jazz Kangaroos, что позволяет надеяться на появление в будущем и новых альбомов этого проекта.

А проект очень интересен уже своим составом: вы обратили внимание, что в нем нет ударника? В этой связи на Хопкинса и Элтона легла особая ответственность за надлежащий ритмический пульс музыки, с чем они прекрасно справились. С другой стороны, наличие в составе гитары и скрипки вызывает в памяти неизбежные ассоциации со знаменитой парой Рейнхардт-Грапелли, и в этом плане Уошингмашин и Бленкхорн наверняка ощущали за своими плечами тени этих великих мастеров джаза. Но и Крис Хопкинс отнюдь не ограничивал себя чисто ритмическими задачами, так что саунд в целом получился на славу!

В программу альбома вошло десять треков, и при этом почти половина из них – с вокалом. Музыканты постарались составить ее, как из известных, так и полузабытых мелодий двадцатых – сороковых годов ХХ века, времени расцвета стиля свинг в джазе. Открывается альбом стандартом Пола Джеймса и Кая Свифта Can't We Be Friends?, известным по вокальным версиям Бинга Кросби, Эллы Фитцджеральд и Фрэнка Синатры. Хопкинс и Jazz Kangaroos играют его в инструментальном варианте, зато неофициальный гимн штата Вермонт Moonlight in Vermont впервые дает возможность оценить вокальные таланты Джорджа Уошингмашин. Более всего он понравился мне, как вокалист, в другом треке: Russian Lullaby. Посетители дискотек в России в конце 90-х хорошо помнят хит под таким названием от шведского исполнителя, но в данном случае речь идет о гораздо более старой одноименной песне, которую написал в 1927 году ни кто иной, как сам Ирвин Берлин! Признаюсь, я открыл для себя эту вещь именно в исполнении Хопкинса и его австралийских коллег. Играли они и Джанго Рейнхардта (Swing 42), и Оскара Петтифорда (в пьесе знаменитого басиста Blues in the Closet Марк Элтон получил прекрасную возможность продемонстрировать собственное мастерство), и эллингтоновский What Am I Here For? И все это звучало с настоящим свингом, динамично и, похоже, сами музыканты получали не меньшее удовольствие от исполнения, чем зрители. Альбом дает нам возможность присоединиться к посетителям Wasserburg Haus Kemnade в Хаттингене и все оценить самостоятельно.



© & (p) 2020 Echoes of Swing Productions

10 tks / 54 mins

(Chris Hopkins – p; George Washingmachine – vi, voc; David Blenkhorn – g; Mark Elton – b;)

Линк предоставил Chris Hopkins

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Германия, США
музыкальный стиль
свинг

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Jonathan Barber & Vision Ahead - Legacy Holder

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Когда музыкант записывает крепкий второй альбом – а Legacy Holder от Джонатана Барбера именно таков – это свидетельствует и о мастерстве, в данном случае композитора, барабанщика и бэнд-лидера, и о потенциале, не израсходованном в ...
подробнее
22.05.2020

Jorge Perez-Albela - The Time is Now

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, Испания, Италия, Перу, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Только недавно на наших страницах был опубликован обзор альбома Terra сицилийской вокалистки Сисси Кастроджованни, и вот голос Сисси вновь радует своих почитателей в треках альбома The Time is Now. Только альбом этот сделан уже не Сисси, а ...
подробнее
12.06.2020

Jose Rizo’s Mongorama - Mariposas Cantan

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Куба, Мексика, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Хосе Рицо – очень влиятельный и популярный ди-джей из Лос-Анджелеса, мексиканец по происхождению. Он первым стал делать на радио программы латинского джаза. Кроме того Рицо сам пишет музыку, продюсирует различные проекты, связанные с ...
подробнее
15.08.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com