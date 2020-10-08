Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos - Live! Vol.1
08.10.2020
Родившийся в США и с детства живущий в Германии Крис Хопкинс – один из лучших в мире пианистов, исполняющих традиционный свинговый джаз. Мне не раз доводилось с удовольствием слушать и представлять нашим читателям самые разные проекты с участием Криса – и дуэты с американскими и немецкими традиционалистами, и записи возглавляемого им квартета Echoes of Swing. На сей раз это тоже квартет, где вместе с Хопкинсом играют австралийские музыканты, отчего проект и назван Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos.
Партнерами Хопкинса здесь являются мультиинструменталист Джордж Уошингмашин, играющий в данном составе на скрипке и выступающий в качестве вокалиста, гитарист Дэвид Бленкхорн и басист Марк Элтон. Этим составом они дали концерт в июле 2019 года в немецком городе Хаттингене, который был записан и превратился ныне в альбом Live! Vol.1. Судя по тому, что в названии упомянут Vol.1, это не единственная концертная запись Хопкинса и Jazz Kangaroos, что позволяет надеяться на появление в будущем и новых альбомов этого проекта.
А проект очень интересен уже своим составом: вы обратили внимание, что в нем нет ударника? В этой связи на Хопкинса и Элтона легла особая ответственность за надлежащий ритмический пульс музыки, с чем они прекрасно справились. С другой стороны, наличие в составе гитары и скрипки вызывает в памяти неизбежные ассоциации со знаменитой парой Рейнхардт-Грапелли, и в этом плане Уошингмашин и Бленкхорн наверняка ощущали за своими плечами тени этих великих мастеров джаза. Но и Крис Хопкинс отнюдь не ограничивал себя чисто ритмическими задачами, так что саунд в целом получился на славу!
В программу альбома вошло десять треков, и при этом почти половина из них – с вокалом. Музыканты постарались составить ее, как из известных, так и полузабытых мелодий двадцатых – сороковых годов ХХ века, времени расцвета стиля свинг в джазе. Открывается альбом стандартом Пола Джеймса и Кая Свифта Can't We Be Friends?, известным по вокальным версиям Бинга Кросби, Эллы Фитцджеральд и Фрэнка Синатры. Хопкинс и Jazz Kangaroos играют его в инструментальном варианте, зато неофициальный гимн штата Вермонт Moonlight in Vermont впервые дает возможность оценить вокальные таланты Джорджа Уошингмашин. Более всего он понравился мне, как вокалист, в другом треке: Russian Lullaby. Посетители дискотек в России в конце 90-х хорошо помнят хит под таким названием от шведского исполнителя, но в данном случае речь идет о гораздо более старой одноименной песне, которую написал в 1927 году ни кто иной, как сам Ирвин Берлин! Признаюсь, я открыл для себя эту вещь именно в исполнении Хопкинса и его австралийских коллег. Играли они и Джанго Рейнхардта (Swing 42), и Оскара Петтифорда (в пьесе знаменитого басиста Blues in the Closet Марк Элтон получил прекрасную возможность продемонстрировать собственное мастерство), и эллингтоновский What Am I Here For? И все это звучало с настоящим свингом, динамично и, похоже, сами музыканты получали не меньшее удовольствие от исполнения, чем зрители. Альбом дает нам возможность присоединиться к посетителям Wasserburg Haus Kemnade в Хаттингене и все оценить самостоятельно.
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