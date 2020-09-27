Michael O’Neill Quartet - And Then It Rained

Мы знакомимся с мультинструменталистом и композитором из Сан-Франциско (точнее – Залива) Майклом О’Нейлом на его пятом альбом альбоме, который, если верить пресс-релизу, существенно отличается от своих предшественников. Раньше О’Нейл выпускал альбомы с обязательным участием вокалистов, исполнявших джазовые стандарты и поп-репертуар. Теперь речь идет об альбоме с полностью инструментальной музыкой, сочиненной самим Майклом и исполненной возглавляемым им квартетом.
Майкл О’Нейл сам родом из Залива. Музыкой начал заниматься с юных лет. При этом учиться он пошел все же на биолога, однако, через два года после получения диплома физиолога, тяга к музыке все же оказалась сильнее и Майкл вступил на стезю профессионального музыканта. В начале 80-х он много и успешно писал музыку для документального кино и ТВ, работал со многими известными джазовыми музыкантами. Особо тут надо отметить его сотрудничество с известным вокалистом Кенни Вашингтоном, продолжавшееся почти двадцать лет (Кенни пел в том числе на трех первых альбомах О’Нейла.
В записи And Then It Rained участвовали опытные музыканты, известные далеко за пределами Сан-Франциско. За фортепьяно сидел бывший участник рок-группы Foreigner Майкл Блустайн, басист Дэн Фейшли и ударник Джейсон Льюис также имеют весьма представительный "послужной список». Сам же О’Нейл в разных треках использовал несколько видов саксофонов и кларнет. Одиннадцать композиций его альбома я бы отнес скорее к смус-джазу. Открывает программу очень приятная пьеса Port of Spain, еще раз к латине автор обращается в Maverick’s Samba. Много в программе трибьютов: Биллу Эвансу (Early Spring), старому другу Кенни Вашингтону (One for Kenny), знаменитым квартетам Колтрейна и Ллойда (Four Cornered Circle), есть также чисто пейзажные зарисовки в импрессионистском духе (Emerging Impressions, And Then It Rained). Добротная, очень образная и мелодичная музыка, которая наверняка понравится многим и заставит запомнить имя: Майкл О’Нейл.
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