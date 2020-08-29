Brandi Disterheft Trio with George Coleman - Surfboard

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Brandi Disterheft Trio with George Coleman - Surfboard

29.08.2020

Brandi Disterheft Trio with George Coleman - Surfboard
После приятного впечатления, оставленного четвертым альбомом живущей в Нью-Йорке канадской басистки Брэнди Дистерхефт Blue Canvas (обзор ищите на сайте), четыре года спустя я в позитивном настроении готовился к прослушиванию ее новой работы Surfboard, вновь изданной известным канадским лейблом Justin Time Records.

И, в общем-то, не разочаровался. Состав трио Брэнди полностью поменялся. Место за ударной установкой занял бразильский ударник Портиньо, переигравший со множеством знаменитостей и бразильского, и американского джаза, включая Таню Марию, Айрто Морейру, Клаудио Родити, Пакито Д’Риверу, Херби Мэнна и Гарри Белафонте. Блиставший в прошлом альбоме ветеран-пианист Хэролд Мэйберн, увы, ушел в мир иной и его заменил Клаус Мюллер, пианист, родившийся в Германии, но выросший в Чили и Бразилии и потому прекрасно знающий все нюансы латинского джаза. Наконец, на обложке Surfboard помимо трио Дистерхефт мы видим еще одно имя: в проекте поучаствовал такой гранд, как тенор-саксофонист Джордж Коулмэн (в свое время именно покойный Мэйберн познакомил его с Дистерхефт).

Это о составе. Теперь о программе, довольно большой по объему. К уже традиционным для Брэнди американским джазовым стандартам и собственным композициям прибавилась солидная порция бразильских стандартов, что сделало ее более разнообразной и яркой: послушайте, например, титульную композицию Жобима Surfboard или Nanã. Сама Брэнди, как и ранее, играет не только на контрабасе, но и на виолончели, а также поет. Надо сказать, что к ее пению я в этот раз отнесся более благосклонно, а такой эвергрин, как On Broadway, к созданию которого в свое время приложила руку парочка Лейбер – Столлер, мне в исполнении Дистерхефт просто очень понравился. Там же у Брэнди были и эффектные партии на басу. С контрабасом она и сейчас обращается не менее виртуозно, чем раньше – достаточно послушать ее трибьюты великим басистам Оскару Петтифорду (The Pendulum at Falcon’s Lair) или Сэму Джонсу (Del Sasser) или вспомнить, что самый великий канадский джазмен Оскар Питерсон сравнивал игру Брэнди с техникой басиста своего трио, знаменитого Рэя Брауна. Ну, и, конечно же, украсило альбом участие Коулмэна. Свою великолепную технику NEA Jazz Master ( высший титул для ныне живущих джазменов в США) лучше всего продемонстрировал в таких стандартах, как My Foolish Heart или Speak Low. Резюме: этот альбом должен понравиться многим поклрнникам мэйнстрим-джаза.



© & (p) 2020 Justin Time Records

14 tks / 64 mins

(Brandi Disterheft – b, cello, voc; Klaus Mueller – p; Portinho – dr; George Coleman – ts;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Германия, Канада, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Kenny Washington - What’s The Hurry

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
«Я люблю этого человека! Он – непревзойденный профессионал с безупречной интонацией. Он – настоящий импровизатор, придающий глубину всему, что он делает. Мы все любим Кенни. Если вы любите музыку, вы должны полюбить Кенни!» Лестные слова, ...
подробнее
20.08.2020

Kiko Dinucci - Rastilho

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия
Эстетику безобразного взял на вооружение бразильский гитарист, певец и автор песен Кико Динуччи в оформлении обложки своего нового альбома Rastilho: увядшие цветы, гниющие овощи и фрукты… Однако, под этой не очень аппетитной обложкой вы ...
подробнее
20.03.2020

Kuljit Bhamra - Essence of Raga Tala

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Если предположить, что кто-то из наших читателей никогда ранее не слышал индийскую традиционную музыку, то альбом Essence of Raga Tala станет идеальным первым знакомством. Его создатель - живущий в Великобритании таблист, композитор и ...
подробнее
14.08.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com