Brandi Disterheft Trio with George Coleman - Surfboard
29.08.2020
После приятного впечатления, оставленного четвертым альбомом живущей в Нью-Йорке канадской басистки Брэнди Дистерхефт Blue Canvas (обзор ищите на сайте), четыре года спустя я в позитивном настроении готовился к прослушиванию ее новой работы Surfboard, вновь изданной известным канадским лейблом Justin Time Records.
И, в общем-то, не разочаровался. Состав трио Брэнди полностью поменялся. Место за ударной установкой занял бразильский ударник Портиньо, переигравший со множеством знаменитостей и бразильского, и американского джаза, включая Таню Марию, Айрто Морейру, Клаудио Родити, Пакито Д’Риверу, Херби Мэнна и Гарри Белафонте. Блиставший в прошлом альбоме ветеран-пианист Хэролд Мэйберн, увы, ушел в мир иной и его заменил Клаус Мюллер, пианист, родившийся в Германии, но выросший в Чили и Бразилии и потому прекрасно знающий все нюансы латинского джаза. Наконец, на обложке Surfboard помимо трио Дистерхефт мы видим еще одно имя: в проекте поучаствовал такой гранд, как тенор-саксофонист Джордж Коулмэн (в свое время именно покойный Мэйберн познакомил его с Дистерхефт).
Это о составе. Теперь о программе, довольно большой по объему. К уже традиционным для Брэнди американским джазовым стандартам и собственным композициям прибавилась солидная порция бразильских стандартов, что сделало ее более разнообразной и яркой: послушайте, например, титульную композицию Жобима Surfboard или Nanã. Сама Брэнди, как и ранее, играет не только на контрабасе, но и на виолончели, а также поет. Надо сказать, что к ее пению я в этот раз отнесся более благосклонно, а такой эвергрин, как On Broadway, к созданию которого в свое время приложила руку парочка Лейбер – Столлер, мне в исполнении Дистерхефт просто очень понравился. Там же у Брэнди были и эффектные партии на басу. С контрабасом она и сейчас обращается не менее виртуозно, чем раньше – достаточно послушать ее трибьюты великим басистам Оскару Петтифорду (The Pendulum at Falcon’s Lair) или Сэму Джонсу (Del Sasser) или вспомнить, что самый великий канадский джазмен Оскар Питерсон сравнивал игру Брэнди с техникой басиста своего трио, знаменитого Рэя Брауна. Ну, и, конечно же, украсило альбом участие Коулмэна. Свою великолепную технику NEA Jazz Master ( высший титул для ныне живущих джазменов в США) лучше всего продемонстрировал в таких стандартах, как My Foolish Heart или Speak Low. Резюме: этот альбом должен понравиться многим поклрнникам мэйнстрим-джаза.
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