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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Ute Lemper - Rendezvous with Marlene

12.05.2020

Ute Lemper - Rendezvous with Marlene
История этого альбома уводит нас более, чем на тридцать лет в прошлое, в 1988 год. Именно тогда в Париже состоялся трехчасовой телефонный разговор между двумя немками, двумя актрисами и певицами, Марлен Дитрих и Уте Лемпер. Кому-то из наших читателей не надо объяснять, кто это такие, но для остальных, особенно молодых, рассказать придется…

Итак, Марлен Дитрих (1901-1992). Секс-символ своей эпохи, великая актриса и певица. Ее слава взошла в 20-х годах, в фильме «Голубой ангел», принесшем ей невиданный успех не только на родине, но и далеко за ее пределами. Уехав в Голливуд, она быстро стала звездой и там. Нацисты, пришедшие к власти в Германии, сулили Марлен все мыслимые блага за возвращение. Но Марлен Дитрих резко отрицательно относилась к Гитлеру и его коричневой своре. Она демонстративно отказалась от немецкого гражданства и приняла гражданство США. В годы войны она часто выступала перед солдатами союзников в Европе. Кто-то хлестко заметил, что Дитрих чаще была на передовой, чем Эйзенхауэр. После крушения нацизма она продолжила свою блистательную карьеру. В 1960 году она приехала в родной Берлин, где ей устроили обструкцию, считая предательницей. Через какое-то время Марлен поселилась в Париже. После неудачного падения со сцены в 1975 году она могла ходить только с палочкой – и не захотела, чтобы ее видели такой. Далее она жила затворницей в Париже, ни с кем не общаясь, ее отношения с дочерью были очень непростыми, в прошлом остались бурные романы с мировыми знаменитостями, в прошлом осталась слава.

Именно такой Марлен позвонила в 1988 году Уте Лемпер (р.1963). Начав с выступлений с джаз-роковой группой, она к своим 25 годам превратилась в звезду мюзикла и кабаре – как когда-то Дитрих. В 1988 году в Париже ей вручили престижную Премию Мольера за игру и пение в мюзикле «Кабаре». Вот тогда она и послала открытку Дитрих. Случилось чудо: та неожиданно согласилась поговорить с Уте по телефону. За три долгих часа Марлен поведала своей молодой собеседнице много тайн своей личной и творческой жизни. Уте повезло: звезды сошлись и великой диве захотелось излить душу.

Через много лет, в 2019 году уже очень известная Лемпер положила эту беседу в основу своего шоу Rendezvous with Marlene, где она рассказывает со сцены историю жизни Марлен Дитрих и поет песни из ее репертуара. Аудио-альбом Rendezvous with Marlene – это своего рода саундтрек очень успешного шоу, встреченного самыми положительными откликами по всему миру. Как и Дитрих, Лемпер поет здесь на трех языках – немецком, английском и французском, поет, очень точно балансируя между характерной манерой пения Дитрих и опасностью «заиграться» в подражание ее неповторимому хрипловатому контральто. Здесь звучат песни времен успехов Дитрих в Веймарской Германии – знаменитая на весь мир Lili Marlen, песни ее любимого композитора Фридриха Холендера, которому, как и ее любимому режиссеру фон Штернбергу, пришлось в свое время бежать от преследований нацистов, - Wenn Ich mir wunschen durfte, Ruins Of Berlin, звучат джазовые стандарты Мерсера (One For My Baby, When The Workd Was Young) и Портера (The Laziest Gal In Town) времен успешного сотрудничества с Бертом Бакараком, песни великих американских фолк-сингеров Пита Сигера (Where Have All The Flowers Gone) и Боба Дилана (Blowing In The Wind), прекрасные французские песни, например, Marie Marie Жильбера Беко. Словом, это потрясающий экскурс по популярной музыке двадцатого века, которую любила и пела великая Марлен Дитрих.

© 2020 Jazzhaus Records

20 tks / 74 mins

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия
музыкальный стиль
кроссовер

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