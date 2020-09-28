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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

The Dave Brubeck Quartet - Time OutTakes

28.09.2020

The Dave Brubeck Quartet - Time OutTakes
В 1959 году квартет Дэйва Брубека выпустил альбом Time Out. Этот альбом стал первой в истории джазовой записью, которая была продана по всему миру в количестве более одного миллиона экземпляров. Если квартет Брубека для многих стал одним из символов американского джаза, то Time Out – один из главных альбомов квартета. Барак Обама в свое время сказал: «Вы не поймете Америку, не понимая джаз, и вы не поймете джаз, не понимая Брубека». В декабре 2020 года джазовый мир будет праздновать столетие со дня рождения Дэйва Брубека. К этой дате семейный лейбл Brubeck Editions подготовил выпуск альбома-трибьюта Time OutTakes. Сыновья Дэйва, также ставшие джазменами, Крис, Дариус, Мэтт и Дэн провели много времени, слушая вновь и вновь пробные записи, из которых родился Time Out. Сейчас из этих многочасовых записей они отобрали, показавшиеся наиболее интересными, и они-то и составили Time OutTakes.

Разумеется, этот альбом предназначен для ценителей и почитателей. Рядовой любитель джаза удовлетворится каноническим вариантом Time Out, где представлены и полиритмия, и политональность, и сложные размеры, и другие особенности брубековского кул- джаза. Но только ценитель сможет насладиться и Blue Rondo á la Turk, и Take Five, в которых все звучит немного иначе. Скажем, соло Морелло в дезмондовском шедевре Take Five отличается от общеизвестного варианта, а такие пьесы, как I’m In a Dancing Mood и Watusi Jam вообще не вошли в альбом Time Out. Посмаковать яркие соло саксофониста и композитора Пола Дезмонда, энергичную игру басиста Юджина Райта, ритмические рисунки Джо Морелло и, наконец, точную, цементирующую все ансамблевое звучание игру Дэйва Брубека в Time OutTakes настоящие поклонники квртета смогут, начиная с 4 декабря, когда альбом поступает в продажу.

© & (p) 2020 Brubeck Editions

8 tks / 45 mins

(Dave Brubeck – p; Paul Desmond – as; Eugene Wright – b; Joe Morello – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кул

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