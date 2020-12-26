Sudden Meeting - Second Occasion

Гитарист Чарльз Колицца родился в Монреале. Музыкой он начал заниматься в шесть лет, а на гитаре играет с двенадцати. Тайны гитарного мастерства он постигал в родном городе, причем так успешно, что даже выиграл студенческий конкурс ...