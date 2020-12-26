Sudden Meeting - Second Occasion

Давно, в конце прошлого и начале нынешнего века, шведский лейбл LJ Records частенько баловал наше издание работами Сюзанны Линдеборг: с ее знаменитым ансамблем Mwendo Dawa и в других форматах. И вот, после продолжительного перерыва, шведская пианистка и композитор авангардного толка вновь стала нашей гостьей с группой Sudden Meeting. Одноименный проект в виде двойного альбома был записан впервые в 2014 году. Тогда это был квартет, где вместе с Линдеборг играл ее многолетний постоянный партнер, тенор-саксофонист Уве Юханссон. Но в 2015 году его не стало. И вот теперь, оставшиеся три участника той записи подготовили новый альбом под названием Second Occasion.
Вместе с Линдеборг здесь играют басист Томас Фанто и ударник Михаэль Андерссон. Как видите по техническим данным диска, против каждой фамилии помимо основного инструмента стоит electronics. Да, это столь любимый Сюзанной на протяжении большей части ее карьеры, уходящей началом еще в 70-е годы прошлого века, электро-акустический вариант свободной импровизационной музыки. Причем в Second Occasion именно электроника выходит на первый план. Сюзанна и ее партнеры играют сложную, построенную на очень тонких взаимодействиях всех музыкантов музыку, этакий электронный минимализм, который, однако, не герметичен и вполне доступен для восприятия даже не очень подготовленным, но проявляющим определенный энтузиазм слушателем. Композиции не очень велики по объему, от трех до шести минут и наиболее характерной и по названию отвечающей характеру альбома я бы назвал пьесу Unison Prayer. Это действительно коллективная молитва неведомому музыкальному богу, которому Линдеборг неустанно поклоняется уже почти пол-века. И ее «молитвы» принимаются благосклонно: не зря же у Сюзанны Линдеборг репутация одного из столпов шведского авангардного джаза.
В случае с альбомом Second Occasion любителям музыки повезло: на YouTube выложена сорокасемиминутная версия, прозвучавшая 22 октября 2020 года в городе Хальмстаде на юго-западе Швеции, где Линдеборг, Фанто и Андерссон отыграли концерт в честь релиза этого альбома. С удовольствием делюсь ею с нашими читателями.
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