Sudden Meeting - Second Occasion

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Sudden Meeting - Second Occasion

26.12.2020

Sudden Meeting - Second Occasion
Давно, в конце прошлого и начале нынешнего века, шведский лейбл LJ Records частенько баловал наше издание работами Сюзанны Линдеборг: с ее знаменитым ансамблем Mwendo Dawa и в других форматах. И вот, после продолжительного перерыва, шведская пианистка и композитор авангардного толка вновь стала нашей гостьей с группой Sudden Meeting. Одноименный проект в виде двойного альбома был записан впервые в 2014 году. Тогда это был квартет, где вместе с Линдеборг играл ее многолетний постоянный партнер, тенор-саксофонист Уве Юханссон. Но в 2015 году его не стало. И вот теперь, оставшиеся три участника той записи подготовили новый альбом под названием Second Occasion.

Вместе с Линдеборг здесь играют басист Томас Фанто и ударник Михаэль Андерссон. Как видите по техническим данным диска, против каждой фамилии помимо основного инструмента стоит electronics. Да, это столь любимый Сюзанной на протяжении большей части ее карьеры, уходящей началом еще в 70-е годы прошлого века, электро-акустический вариант свободной импровизационной музыки. Причем в Second Occasion именно электроника выходит на первый план. Сюзанна и ее партнеры играют сложную, построенную на очень тонких взаимодействиях всех музыкантов музыку, этакий электронный минимализм, который, однако, не герметичен и вполне доступен для восприятия даже не очень подготовленным, но проявляющим определенный энтузиазм слушателем. Композиции не очень велики по объему, от трех до шести минут и наиболее характерной и по названию отвечающей характеру альбома я бы назвал пьесу Unison Prayer. Это действительно коллективная молитва неведомому музыкальному богу, которому Линдеборг неустанно поклоняется уже почти пол-века. И ее «молитвы» принимаются благосклонно: не зря же у Сюзанны Линдеборг репутация одного из столпов шведского авангардного джаза.

В случае с альбомом Second Occasion любителям музыки повезло: на YouTube выложена сорокасемиминутная версия, прозвучавшая 22 октября 2020 года в городе Хальмстаде на юго-западе Швеции, где Линдеборг, Фанто и Андерссон отыграли концерт в честь релиза этого альбома. С удовольствием делюсь ею с нашими читателями.



© & (p) 2020 LJ Records

13 tks / 61 mins

(Susanna Lindeborg – keyb, electronics; Thomas Fanto – b, electronics; Michael Andersson – dr, perc, electronics;)

Линк предоставлен LJ Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Швеция
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Charles Colizza Group - Hug The Devil

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, США
  • музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
Гитарист Чарльз Колицца родился в Монреале. Музыкой он начал заниматься в шесть лет, а на гитаре играет с двенадцати. Тайны гитарного мастерства он постигал в родном городе, причем так успешно, что даже выиграл студенческий конкурс ...
подробнее
19.11.2020

Charles McPherson - Jazz Dance Suites

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, хард-боп
Джаз изначально был связан с танцем, вроде бы накрепко и неразрывно. Но по мере развития и усложнения джаза связь эта постепенно исчезла. Джаз превратился скорее в искусство для филармонических залов, чем для танцплощадок. Ветеран джаза, ...
подробнее
12.07.2020

Chicago Yestet - Not There Yet

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Если вам интересен коллектив, в котором биг-бэндовые традиции уживаются с элементами культуры хип-хопа, то вам стоит послушать ансамбль с необычным названием Chicago Yestet. Как понятно из названия, работает этот ансамбль в Чикаго и ...
подробнее
15.03.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com