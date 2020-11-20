Jeni Slotchiver - American Heritage

Американская пианистка Джени Слотчивер записала альбом, который можно сравнить с научной работой в сфере истории американской музыки. «Американское наследие» - это история проявлений афро-американской традиции в творчестве самых разных композиторов на временном диапазоне от The Banjo (1854) Луиса Моро Готтшалка и до Down by the riverside (1979) Фредерика Ржевского. Одновременно это и переданная через музыку история эволюции положения афроамериканцев – от времен Гражданской войны и до периода борьбы за гражданские права в 60-х годах прошлого века. Наконец, в чисто музыкальном плане, это история проникновения в академическую музыку элементов спиричуэллс, рабочих песен, блюза и джаза.
В программе альбома можно обнаружить произведение оказавшего огромное влияние на самосознание афроамериканцев английского темнокожего композитора начала прошлого века Сэмюэла Колридж-Тейлора Deep River. Ему посвятил свое единственное произведение для сольного фортепьяно From the Southland другой колоритный автор – афроамериканец Роберт Такер Барли, ассистент Дворжака, помогавший чешскому композитору собирать материал для «Симфонии из Нового Света». Крупнейший афроамериканский композитор Уильям Грант Стилл представлен в альбоме своей The Blues from Lenox Avenue (1937) и аранжировкой традиционной темы Swanee River. Другая традиционная тема, Shenandoah, звучит в альбоме в аранжировке крупнейшего джазового пианиста Кита Джарретта и самой Джени Слотчивер.
Я не буду перечислять всю программу альбома, хотя каждый трек в нем заслуживает отдельного рассказа. Могу сказать только, что слушая American Heritage, я и наслаждался прекрасной музыкой, и узнал массу нового и интересного для себя, чего и вам желаю.
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