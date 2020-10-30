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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Andrew Renfroe & Luke Sellick - Small Vacation

30.10.2020

Andrew Renfroe & Luke Sellick - Small Vacation
Нью-йоркский канадец Люк Селлик и нью-йоркский американец Эндрю Ренфро не раз работали вместе. Оба эти имени должны быть знакомы нашим читателям. В 2017 году мы представляли дебютный альбом Селлика Alchemist, в записи которого участвовал и Ренфро, кроме того он играл в качестве сайдмена еще в некоторых проектах, освещавшихся сайтом. А вот дуэтом гитарист Ренфро и басист Селлик впервые выступили в 2018 году на Caramoor Jazz Festival. Идея дуэта обоим показалась плодотворной, получила продолжение и, наконец, в ноябре этого года Ренфро и Селлик, оба выпускники Джульярда и люди хоть и молодые, но уже весьма опытные, выпускают свой дебютный альбом в качестве дуэта под названием Small Vacation.

Оба музыканта – не только исполнители, но и композиторы (скажем, упомянутый выше Alchemist полностью состоял из авторской музыки Селлика), однако в Small Vacation их собственных композиций нет. Программу альбома они составили так, что альбом выглядит типичным crossover, построенным на стыке фолка, кантри и блюза, но все это в несомненно джазовой упаковке. Два отлично сыгранных блюза: Someday Baby Миссисиппи Фреда МакДауэлла и Hard Time Killin’ Floor Blues Скипа Джеймса, пара традиционных мелодий: Hills of Mexico и Wondrous Love, пьесы Тома Петти (Wildflowers), Долли Партон (Jolene – возможно, лучший трек в альбоме), Нила Янга (Tell Me Why). Дуэту удалось придать всей программе налет романтичности (по крайней мене, так я ее услышал), легкости восприятия при несомненном мастерстве обоих музыкантов и их отменном взаимопонимании.

Автор liner notes, маститый гитарист Расселл Мэлоун охарактеризовал музыкантов так: «Гитарист Эндрю Ренфро и басист Люк Селлик – два прекрасных молодых исполнителя на современной сцене. Они оба матерели, играя в самых разных музыкальных ситуациях. Они поднялись по карьерной лестнице, играя с известными исполнителями. Эти молодые люди составили замечательную программу. Она выглядит свежей, очень личной, но при этом вы всегда можете проследить корни каждой пьесы.» К этому тружно что-либо добавить.

© & (p) 2020 Andrew Renfroe & Luke Sellick

9 tks / 49 mins

(Andrew Renfroe – g; Luke Sellick – b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
кроссовер

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