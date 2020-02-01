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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Juice Oh Yeah - Juice Oh Yeah

01.02.2020

Juice Oh Yeah - Juice Oh Yeah
Juice Oh Yeah – первый альбом, которым продолжилось в 2020 году общение нашего сайта с авангардным московским лейблом «Без Названия и Лого». Одновременно это первое знакомство с одноименным ансамблем из Санкт-Петербурга. Чаще всего название группы становится названием альбома на дебютном диске. Но в случае с Juice Oh Yeah это не так. Вся дискографическая история коллектива связана с БниЛ Рекордс, за исключением выпущенного своими силами на первом году существования ансамбля демо Kogha (2012). В 2013 году был выпущен первый большой альбом Sila Vselennoy, а в 2020-м, после сингла «Вниз», - Juice Oh Yeah, запись которого была произведена парой лет ранее. Juice Oh Yeah возник, как дуэт басиста и вокалиста Бориса Шульмана и par excellence ударника Святослава Лобанова, ранее встретившихся в петербургской команде The Flash Fever. В 2018 году дуэт превратился в трио с приходом Александра Маркова, но Juice Oh Yeah создавался еще в формате дуэта.

В этом альбоме Борис традиционно работает на безладовом басу и поет, а Святослав играет на ударных, но кроме того музыканты использовали еще множество инструментов, перечисленных в технических данных проекта. Критики и журналисты используют самые разные стилистические определения и сравнения с известными коллективами, чтобы передать особенности музыки Juice Oh Yeah. На мой вкус, этот дуэт играет (и играет очень талантливо и самобытно) весьма «фотогеничный» и естественный в его исполнении сплав прог-рока и doom metal. Естественно, сужу только по услышанному в новом альбоме. В него вошло всего пять треков. Стартовый «Рельс» (парни вообще любят названия весьма краткие) вызывает неизбежные ассоциации: рельс – это нечто тяжелое, звонкое, понятое дело, металлическое и длинное. Почти все в этом треке выглядит именно так, лишь длина «подкачала» - это самая короткая пьеса на диске, чуть больше четырех минут. Как мне показалось, это еще и единственная композиция альбома, где условный баланс между «прог» и «метал» решительно смещен в сторону последнего. Этому в немалой степени способствует и масса эффектов, примененных в этой пьесе Шульманом. Следующая композиция «Днаа» понравилась мне меньше других. Нет, слушать ее было тоже интересно, но и … обидно. Дело в том, что парни, на мой вкус, попытались здесь «объять необъятное»: в ткань пьесы Борис и Святослав вплели массу разнообразных идей, как структурных, так и сонористических, из-за чего композиция получилось рыхловатой, а многие «фишки», вроде использования этнической китайской цитры гучжэн, которые могли бы стать основой для отдельной развернутой композиции, развития не получили. Зато двенадцатиминутный опус «Вдоль» я бы назвал украшением и лучшей вещью альбома. Здесь дуэт представил классический прог-роковый эпик, который можно сравнить с лучшими образцами жанра от самых великих. Классная игра, уместное «утяжеление» звучания и тонкая ориентальная линия, проходящая через всю пьесу, - спасибо, Juice Oh Yeah! С не меньшим удовольствием слушал и две заключительные пьесы: Log и «Вниз». Понятно, сказалось и приятное «послевкусие» от «Вдоль», но эти композиции хороши и сами по себе. Особенно ударным выглядит финал альбома. «Вниз» с роскошным вокалом Шульмана и торжественными партиями духовых оставляет впечатление прямо-таки гимна – и закрепляет в сознании и эту музыку, и ее создателей. Juice Oh Yeah стал для меня очень приятным открытием на старте года.

По этой ссылке вы сможете сравнить свои впечатления с моими:

https://vk.com/juiceohyeah?w=wall-24598797_410

2020 БниЛ Рекордс

5 tks / 39 mins

(Борис Шульман – безладовый бас, вокал; Святослав Лобанов – ударные; в записи использованы также двенадцатиструнная акустическая гитара, банджо, тромбон, Fender Rhodes, Korg MS20, MicroKorg, Nord Stage, MFB Tanzbar, CRB Elettronica, гучжэн, стиральная доска и разные перкуссионные инструменты;)

Линк предоставил Антон Китаев

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок

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