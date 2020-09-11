Alex Bird and The Jazz Mavericks - Whisky Kisses

Уже с 18 лет родившаяся в Гетеборге шведская флейтистка Эльза Нильссон живет в США. В 2013 году она получила степень магистра в Нью-Йоркском университете, а три года спустя, в 2016-м, выиграла престижный конкурс флейтистов в джазовой ...