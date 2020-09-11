Alex Bird and The Jazz Mavericks - Whisky Kisses

Вокалист, автор песен, а также киноактер из Торонто Алекс Берд еще только готовится к выпуску в конце октября своего дебютного альбома Whisky Kisses, но его уже хорошо знают и в родной Канаде, и в США, и в некоторых странах Европы, где он выступал. При этом пресса говорит об Алексе исключительно в превосходных степенях. Новый Элвис, новый Синатра – вот такой уровень оценок, подкрепляемый конкретными результатами. Альбом Whisky Kisses – это саундтрек документального фильма Because One Day, получившего премию за лучшую музыку на Канадском кинофестивале в мае 2020 года. The Way She Moves, дебютный сингл Алекса и его группы Alex Bird and The Jazz Mavericks, выпущенный осенью 2019 года заслужил титул «Трек дня» на таком авторитетном ресурсе, как All About Jazz. Второй сингл Whisky Kisses в мае 2020 года стал обладателем премии, как «лучшая джазовая песня» на международном конкурсе.
И синглы, и альбом в целом – плод совместной работы Алекса и его партнеров – пианиста, органиста и клавишника Ивена Фарнкомба, ударника Эрика Веста и басиста Скотта Хантера. Все одиннадцать песен альбома – это авторские вещи Берда, почти всегда любовной тематики, написанные чаще всего в сотрудничестве с автором текстов Ангюсом, а иногда вместе с Фарнкомбом. Сам Алекс говорит, что стремится вписать новую страницу в Great American Songbook, и, похоже, это не пустые слова. В двадцатые годы ХХI века Берд возрождает (или продолжает, если хотите) традиции старого доброго свинга, и поет он в манере, присущей вокалистам того времени. Поет мастерски – выразительный голос, отличное интонирование и узнаваемый ретро-стиль, который сам Алекс отнюдь не считает достоянием прошлого и каждым треком доказывает его жизненность и в наши дни. Моими любимыми треками в альбоме стали стартовый Fire Not Warmth и упомянутый выше The Way She Moves. Случайно или нет, но в обеих этих композициях очень симпатично звучит Хэммонд-орган Фарнкомба, да и в принципе трио инструменталистов создает своему лидеру очень надежный бэкграунд.
Я несколько скептически отношусь к сравнениям с тенями великих вокалистов прошлого. Нет, вторым Синатрой Алекс Берд не станет, хотя и работает в том же стилистическом поле. Он уже стал первым Алексом Бердом, и, если тенденции, намеченные Whisky Kisses, будут продолжены и в дальнейшем, то это имя будет звучать все громче и громче.
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