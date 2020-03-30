Oxana Grigorieva / Peter Ototsky / Sergey Bolotin / Andrey Kim - Drumazhur

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Oxana Grigorieva / Peter Ototsky / Sergey Bolotin / Andrey Kim - Drumazhur

30.03.2020

Oxana Grigorieva / Peter Ototsky / Sergey Bolotin / Andrey Kim - Drumazhur
Когда музыка исполняется только ударными - это всегда и красиво, и зрелищно (если, конечно, тебе повезло наблюдать за действом вживую). И стилистика тут может быть любая: хороши и академический ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского, и японские «музыкальные самураи», демонстрирующие древнее искусство тайко. Ну, а если тебе близко искусство импровизации, да еще не противопоказан при этом рок, то длиннющий по времени (более полутора часов звучания) и очень нестандартный по содержанию альбом Drumazhur непременно займет почетное место в твоей фонотеке.

Увы, ни автору этих строк, ни, как можно предполагать, большинству потенциальных слушателей Drumazhur, не довелось оказаться летом 2018 года в Ажурной беседке московского Парка Горького. Именно там и именно тогда Евгений Галочкин из лейбла TОПОТ, вступив в удачный сговор с администрацией Парка, организовал (просили, чтоб было «дешево и сердито») с минимумом аппаратуры (никакой подзвучки!) импро-концерт четырех барабанщиков московской независимо-андеграундной сцены. Трое из них в той или иной степени знакомы и нашим читателям по обзорам альбомов с их участием: Оксану Григорьеву кто-то мог запомнить по альбому «ТОПОТ Аркестра», Андрея Кима – по группе «Злурад», Петра Отоцкого – по проекту Baritone Domination, и только Сергей Болотин, еще один барабанщик из ТОПОТовской тусовки, ранее не фигурировал в попадавших к нам на обзор релизах. Насчет «дешево» - пусть радуется администрация Парка, а вот «сердито» - получилось. Да еще как! Название проекта Drumazhur, имеющее прямую связь с местом действия и арсеналом музыкантов, раздергано на четыре условные составляющие: Dru – Ma – Zh – Ur: так названы четыре больших импровизационных полотна, представленных барабанщиками в тот день. Думаю, это не случайно. Отсутствие семантики, отсутствие какого-то заранее намеченного тематизма в музыке, чистая импровизация – вот, возможно смысл этих условных названий. Описывать же исполняемую музыку дело безнадежное. В свободной последовательности квартет превращался и в трио, и в дуэт, и вновь возвращался к первоначальной форме. Очень много музыки фри, изредка, но очень эффектно переходящей в простые ритмические рисунки во славу Джинджера Бейкера, Джона Бонэма и других великих ударников рока. В третьей части концерта, 27-минутной Zh появляется еще и «рояль в кустах», а если быть точным, то не рояль, а сразу три саксофона: к барабанщикам присоединились Ирина Качан на альте и партнеры Отоцкого по Baritone Domination – Сергей Храмцевич и Александр Сереченко, первый – тоже на альте, а второй – на баритон-саксофоне. Гости понимали, что они тут именно в гостях, ни один саксофон не лез на авансцену, а вот вместе они очень достойно украсили дополнительными мазками буйство разбрызгиваемых барабанными палочками красок.

Ну, и уж коль сравнения привели к живописи, то Drumazhur, масштабом схожий с ивановским «Явлением Христа народу», к фигуративному искусству никаким боком не относится. Это мир чистой абстракции, схожий с работами Кандинского, где лишь изредка мелькают строгие геометрические фигуры, в том числе маленькие черные квадратики (и в музыкальном плане тоже!) а-ля Малевич. Вот такое искусство. Для тех, кто понимает (или притворяется, что понимает) – самое то!

© 2020 TОПОТ

4 tks / 92 mins

(Oxana Grigorieva, Peter Ototsky, Sergey Bolotin, Andrey Kim – dr; Sergey Khramtsevitch – as (tk 3); Alexander Serechenko - bars (tk 3); Irina Kachan - as (tk 3);)

Линк предоставил Евгений Галочкин

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Eric Hofbauer - Book Of Fire

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Новый год гитарист из Бостона Эрик Хофбауэр открывает альбомом Book Of Fire – продолжением начатой в прошлом году серии альбомов проекта «Пять стихий». Восходит эта идея к известной в древнекитайской философии системе ...
подробнее
30.03.2020

Ernesto Cervini - Tetrahedron

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Куба, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Эрнесто Червини и его агентство Orange Grove Publicity с некоторых пор стали для нашего сайта проводником в мир канадского джаза. Но на сей раз мы получили возможность оценить таланты Эрнесто, как действующего музыканта – барабанщика, ...
подробнее
30.03.2020

Expansions: The Dave Liebman Group - Earth

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
Энергия и креативность, которую проявляет на восьмом десятке обладатель высшей американской награды для джазмена NEA Jazz Master (с 2011 года) Дэйв Либмэн просто феноменальны. Он много концертирует, с удовольствием часто записывается в ...
подробнее
30.03.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com