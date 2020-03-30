Oxana Grigorieva / Peter Ototsky / Sergey Bolotin / Andrey Kim - Drumazhur

Когда музыка исполняется только ударными - это всегда и красиво, и зрелищно (если, конечно, тебе повезло наблюдать за действом вживую). И стилистика тут может быть любая: хороши и академический ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского, и японские «музыкальные самураи», демонстрирующие древнее искусство тайко. Ну, а если тебе близко искусство импровизации, да еще не противопоказан при этом рок, то длиннющий по времени (более полутора часов звучания) и очень нестандартный по содержанию альбом Drumazhur непременно займет почетное место в твоей фонотеке.
Увы, ни автору этих строк, ни, как можно предполагать, большинству потенциальных слушателей Drumazhur, не довелось оказаться летом 2018 года в Ажурной беседке московского Парка Горького. Именно там и именно тогда Евгений Галочкин из лейбла TОПОТ, вступив в удачный сговор с администрацией Парка, организовал (просили, чтоб было «дешево и сердито») с минимумом аппаратуры (никакой подзвучки!) импро-концерт четырех барабанщиков московской независимо-андеграундной сцены. Трое из них в той или иной степени знакомы и нашим читателям по обзорам альбомов с их участием: Оксану Григорьеву кто-то мог запомнить по альбому «ТОПОТ Аркестра», Андрея Кима – по группе «Злурад», Петра Отоцкого – по проекту Baritone Domination, и только Сергей Болотин, еще один барабанщик из ТОПОТовской тусовки, ранее не фигурировал в попадавших к нам на обзор релизах. Насчет «дешево» - пусть радуется администрация Парка, а вот «сердито» - получилось. Да еще как! Название проекта Drumazhur, имеющее прямую связь с местом действия и арсеналом музыкантов, раздергано на четыре условные составляющие: Dru – Ma – Zh – Ur: так названы четыре больших импровизационных полотна, представленных барабанщиками в тот день. Думаю, это не случайно. Отсутствие семантики, отсутствие какого-то заранее намеченного тематизма в музыке, чистая импровизация – вот, возможно смысл этих условных названий. Описывать же исполняемую музыку дело безнадежное. В свободной последовательности квартет превращался и в трио, и в дуэт, и вновь возвращался к первоначальной форме. Очень много музыки фри, изредка, но очень эффектно переходящей в простые ритмические рисунки во славу Джинджера Бейкера, Джона Бонэма и других великих ударников рока. В третьей части концерта, 27-минутной Zh появляется еще и «рояль в кустах», а если быть точным, то не рояль, а сразу три саксофона: к барабанщикам присоединились Ирина Качан на альте и партнеры Отоцкого по Baritone Domination – Сергей Храмцевич и Александр Сереченко, первый – тоже на альте, а второй – на баритон-саксофоне. Гости понимали, что они тут именно в гостях, ни один саксофон не лез на авансцену, а вот вместе они очень достойно украсили дополнительными мазками буйство разбрызгиваемых барабанными палочками красок.
Ну, и уж коль сравнения привели к живописи, то Drumazhur, масштабом схожий с ивановским «Явлением Христа народу», к фигуративному искусству никаким боком не относится. Это мир чистой абстракции, схожий с работами Кандинского, где лишь изредка мелькают строгие геометрические фигуры, в том числе маленькие черные квадратики (и в музыкальном плане тоже!) а-ля Малевич. Вот такое искусство. Для тех, кто понимает (или притворяется, что понимает) – самое то!
© 2020 TОПОТ
4 tks / 92 mins
(Oxana Grigorieva, Peter Ototsky, Sergey Bolotin, Andrey Kim – dr; Sergey Khramtsevitch – as (tk 3); Alexander Serechenko - bars (tk 3); Irina Kachan - as (tk 3);)
Линк предоставил Евгений Галочкин
Леонид АУСКЕРН