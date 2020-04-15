|
SN Trio - Free Wyoming (Live at the Metro Coffee Co.)
Сэм Ньюсом на сегодня – лучший в мире сопрано-саксофонист в сфере джаза свободной формы. Я столь категоричен, поскольку мне помогают факты. Много лет Сэм входит в топ-группу сопрано-саксофонистов современного джаза, попадая в номинации в этой категории в опросах Ассоциации джазовых журналистов. Вот и в 2020 году награду здесь получила в очередной раз Джейн Айра Блум, а группу номинантов составили Сэм Ньюсом, Дэйв Либмэн и Брэнфорд Марсалис. Понятно, и Блум, и Либмэн не чужды авангарду, но только Ньюсом практически все свое творчество посвятил этому направлению. Кстати, вместе с Петером Брюцманном и Джоном Батчером он в этом году получил еще и Instant Award в области импровизационной музыки. Так что, судите сами.
И вот в июне 2020 года этот самый Ньюсом выпускает сразу три сетевых альбома своих концертов: Sonic Journey: Live at the Red Room – сольный концерт , сыгранный в конце июня 2019 года в Балтиморе, Subspace Interception: Live at the Women from Space Festival, дуэт, записанный на фестивале в Торонто в марте 2020 года и, наконец, трио Free Wyoming (Live at the Metro Coffee Co.), записанное также в марте 2020 года в Каспере, Вайоминг. Именно с последним альбомом мы решили познакомить вас поближе, но в принципе все три можно найти на bandcamp музыканта. Вообще, для наших постоянных читателей Сэм Ньюсом – имя не новое. Рецензировались у нас и его лидерские работы, и альбомы его супруги, скрипачки Мег Окура, где он принимал участие.
Но что может быть свободнее для музыканта, играющего джаз свободной формы, чем концертное выступление? В тот вечер в Каспере Ньюсом, которому асcистировали басист и ударник, порезвился вовсю. Собственно, это даже не джаз, а некое исследование возможностей звука и инструмента в четырех частях. И если самая короткая третья часть (Black Hills) на семь с половиной минут еще выглядела неким реверансом в сторону регулярной организации звука, то остальные три, включая стартовую Big Horn на двадцать одну минуту – это чистая свободная импровизация. Не могу не сказать добрых слов о партнерах Ньюсома. В Штатах нет понятия «провинциальный музыкант» - уровень игры везде очень высок. Это подтвердили басист Мэтт Смайли из Колорадо и ударник Рон Каултер из Вайоминга, кстати, впервые вышедшие на сцену с Сэмом Ньюсомом – так что импровизация коснулась и состава трио. Если вам нравится импровизационная музыка – вы просто обязаны услышать этот альбом. А заодно не забудьте и про два других…
© & (p) 2020 Sam Newsome
4 tks / 56 mins
(Sam Newsome – ss; Matt Smiley – b; Ron Coulter – dr, perc;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард
Расскажи друзьям:
подробнее
Необычные обложки такого типа, где крупно выделен только номер релиза в каталоге лейбла, а все данные сосланы на тыльную сторону, наши давние читатели должны помнить: так оформляет свои релизы итальянская фирма nusica.org из Тревизо, ...
подробнее
Творческая и личная биография барабанщика, композитора, аранжировщика и продюсера Яцека Кохана сложилась таким образом, что этот польский музыкант много и успешно играл джаз на трех континентах, а особенно – в Европе и Северной Америке. ...
подробнее
Очень точное название дал своему новому альбому американский вокалист ДжейДи Уолтер: «Одетые в песню». Я смог это оценить, прослушав программу, подготовленную к выпуску в феврале 2020 года на JWAL Records. ДжейДи просто одевает ...