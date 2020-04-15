SN Trio - Free Wyoming (Live at the Metro Coffee Co.)

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Сирия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

SN Trio - Free Wyoming (Live at the Metro Coffee Co.)



SN Trio - Free Wyoming (Live at the Metro Coffee Co.)
Сэм Ньюсом на сегодня – лучший в мире сопрано-саксофонист в сфере джаза свободной формы. Я столь категоричен, поскольку мне помогают факты. Много лет Сэм входит в топ-группу сопрано-саксофонистов современного джаза, попадая в номинации в этой категории в опросах Ассоциации джазовых журналистов. Вот и в 2020 году награду здесь получила в очередной раз Джейн Айра Блум, а группу номинантов составили Сэм Ньюсом, Дэйв Либмэн и Брэнфорд Марсалис. Понятно, и Блум, и Либмэн не чужды авангарду, но только Ньюсом практически все свое творчество посвятил этому направлению. Кстати, вместе с Петером Брюцманном и Джоном Батчером он в этом году получил еще и Instant Award в области импровизационной музыки. Так что, судите сами.

И вот в июне 2020 года этот самый Ньюсом выпускает сразу три сетевых альбома своих концертов: Sonic Journey: Live at the Red Room – сольный концерт , сыгранный в конце июня 2019 года в Балтиморе, Subspace Interception: Live at the Women from Space Festival, дуэт, записанный на фестивале в Торонто в марте 2020 года и, наконец, трио Free Wyoming (Live at the Metro Coffee Co​.​), записанное также в марте 2020 года в Каспере, Вайоминг. Именно с последним альбомом мы решили познакомить вас поближе, но в принципе все три можно найти на bandcamp музыканта. Вообще, для наших постоянных читателей Сэм Ньюсом – имя не новое. Рецензировались у нас и его лидерские работы, и альбомы его супруги, скрипачки Мег Окура, где он принимал участие.

Но что может быть свободнее для музыканта, играющего джаз свободной формы, чем концертное выступление? В тот вечер в Каспере Ньюсом, которому асcистировали басист и ударник, порезвился вовсю. Собственно, это даже не джаз, а некое исследование возможностей звука и инструмента в четырех частях. И если самая короткая третья часть (Black Hills) на семь с половиной минут еще выглядела неким реверансом в сторону регулярной организации звука, то остальные три, включая стартовую Big Horn на двадцать одну минуту – это чистая свободная импровизация. Не могу не сказать добрых слов о партнерах Ньюсома. В Штатах нет понятия «провинциальный музыкант» - уровень игры везде очень высок. Это подтвердили басист Мэтт Смайли из Колорадо и ударник Рон Каултер из Вайоминга, кстати, впервые вышедшие на сцену с Сэмом Ньюсомом – так что импровизация коснулась и состава трио. Если вам нравится импровизационная музыка – вы просто обязаны услышать этот альбом. А заодно не забудьте и про два других…

© & (p) 2020 Sam Newsome

4 tks / 56 mins

(Sam Newsome – ss; Matt Smiley – b; Ron Coulter – dr, perc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

ITACA 4et - Vortex

  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Канада
  • музыкальный стиль: авангард
Необычные обложки такого типа, где крупно выделен только номер релиза в каталоге лейбла, а все данные сосланы на тыльную сторону, наши давние читатели должны помнить: так оформляет свои релизы итальянская фирма nusica.org из Тревизо, ...
подробнее
15.04.2020

Jacek Kochan & musiConspiracy - Occupational Hazard

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Вьетнам, Италия, Канада, Куба, Польша, США, Франция, Чехия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, фьюжн
Творческая и личная биография барабанщика, композитора, аранжировщика и продюсера Яцека Кохана сложилась таким образом, что этот польский музыкант много и успешно играл джаз на трех континентах, а особенно – в Европе и Северной Америке. ...
подробнее
13.03.2020

JD Walter - Dressed In A Song

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Франция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очень точное название дал своему новому альбому американский вокалист ДжейДи Уолтер: «Одетые в песню». Я смог это оценить, прослушав программу, подготовленную к выпуску в феврале 2020 года на JWAL Records. ДжейДи просто одевает ...
подробнее
30.11.2019
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com