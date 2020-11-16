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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Will Vinson / Gilad Hekselman / Antonio Sanchez - Trio Grande

16.11.2020

Will Vinson / Gilad Hekselman / Antonio Sanchez - Trio Grande
В переводе с испанского Trio Grande означает «Большое трио». И это действительно большое трио, если иметь ввиду вес его участников в джазовом сообществе. Родившийся в Лондоне и сделавший карьеру в Нью-Йорке альт-саксофонист Уилл Винсон играл и записывался с Гонсало Рубалькабой, Куртом Розенвинкелем, Крисом Поттером. В качестве лидера он выпустил несть альбомов, создал известное трио OWL с басистом Орландо Ле Флемингом и гитаристом Лаге Лундом. Израильский и нью-йоркский (с 2004 года) гитарист Гилад Гексельман работал с Анат Коэн, Джоном Скофилдом, Крисом Поттером, победил на конкурсе гитаристов в Монтре в 2005 году, записал восемь альбомов в качестве лидера, обычно играет с собственным квартетом. Наконец, самый старший из них, мексиканский и нью-йоркский ударник и композитор Антонио Санчес увенчан множеством наград и наиболее известен своим сотрудничеством с Пэтом Мэтини, естественно, обладатель солидной собственной дискографии.

Впервые сыграв вместе в известном нью-йоркском клубе Cornelia Street Café, они решили продолжить уже в совместном студийном проекте. Как говорит Винсон, «Мы все выросли из джаза, но каждый интересуется и другими направлениями и черпает из них: это то, что нас объединяет и то, что делает наш саунд столь разнообразным!» Программа альбома составлена из пьес всех троих музыкантов, и эти композиции действительно очень отличаются друг от друга. Ну как сравнить легкую, близкую даже к поп-музыке атмосферу пьесы Гексельмана Elli Yeled Tov’ с фанковым напором его же композиции Scoville, явным трибьютом Джону Скофилду? Oberkampf Винсона притягивает элегантным диалогом гитары и саксофона, а Gocta Санчеса хороша идеальным равновесием звучания всех трех инструментов. А вот роднит все восемь композиций альбома не только высокое мастерство музыкантов, но и умение слышать друг друга, что делает импровизации всех троих еще более яркими. Это действительно Trio Grande!

© & (p) 2020 Whirlwind Recordings

8 tks / 57 mins

(Will Vinson – sax; Gilad Hekselman – g; Antonio Sanchez – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Израиль, Мексика, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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