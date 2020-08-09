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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Alex Moxon - Alex Moxon Quartet

09.08.2020

Alex Moxon - Alex Moxon Quartet
Если оценивать в терминах изобразительного искусства, то обложка альбома Alex Moxon Quartet выглядит сюрреалистической. На самом деле это, скорее, символизм, притом романтический: создатель этого альбома канадец Алекс Моксон плывет в туманное пока будущее с помощью своей верной гитары…

29-летний гитарист из Оттавы Алекс Моксон уже лет десять работает на столичной джазовой сцене, и вот теперь предлагает вниманию публики свой дебютный проект. Девять треков в этом альбоме, семь из них – собственные сочинения Алекса. Альбом студийный и в большей части треков с Алексом работали его земляки (и частые партнеры в разных конфигурациях): пианист Стив Будре, басист Джон Геджи и ударник Мишель Деларж. Видимо, в этой связи взаимопонимание музыкантов заслуживает самых добрых слов, а игру Будре, особенно в финишной композиции Romantique, где Будре и Моксон ведут глубоко эмоциональный диалог, я отметил бы отдельно. Но на авансцене, конечно же, сам Алекс Моксон.

Технически этот музыкант, умеет, кажется, все. Но, главное, что ему еще есть что сказать. Кружевная вязь гитарных линий в Mining For Gold не оставит равнодушным любого поклонника гитары в джазе. Из собственных пьес Алекса я отметил бы еще Piety in Crescent Park (навеянную впечатлениями от Нового Орлеана) и уже упоминавшуюся Romantique. Ну, и, конечно, нельзя не сказать про оба кавера программы. Начинается она с большим чувством исполненой пьесы американского трубача Вуди Шоу In a Capricornian Way. Эту вещь Алекс посвятил своему маленькому сыну, родившемуся в концк декабря 2018 года Фрезеру. По знаку зодиака – это, бесспорно, музыка для него. Самая длинная композиция альбома - это двенадцатиминутная интерпретация Моксоном пьесы известного американского рок-музыканта Криса Корнелла Black Hole Sun – еще один фейерверк гитарного мастерства. Моксон вообще любит пьесы длинные и, как правило, не поражающие высоким темпом. Ему важно, что бы была услышана и отмечена слушателем каждая нота. Исключение в программе составляет, пожалуй, только энергичная Scientology. Не могу сказать, под чьим влиянием сложился стиль игры Алекса Моксона. Он явно слушал многих мастеров гитары прошлого и настоящего, но мне показалось, что больше других он слушал Пэта Мэтини. Так или иначе, это талантливый и интересный музыкант, и надо думать, его лодке с обложки альбома предстоит еще долгое и интересное плавание.



© & (p) 2020

9 tks / 65 mins

(Alex Moxon – g; Steve Boudreau – p; John Geggie – b; Michel Delage – dr;)

Линк предоставил Alex Moxon

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим

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