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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Gary Husband & Markus Reuter - Music Of Our Time

24.04.2020

Gary Husband & Markus Reuter - Music Of Our Time
Создателей этого альбома, думаю, представлять не надо: и Гэри Хасбэнд, и Маркус Ройтер – люди очень известные в джазовом мире и много с кем игравшие. Упомяну только, что оба музыканта входят в орбиту MoonJune и тесно сотрудничают с создателем этого лейбла Леонардо Павковичем. Такое уточнение имеет прямое отношение к истории создания этого проекта, наряду с чрезвычайными обстоятельствами, вызвавшими его появление…

Итак, конец февраля 2020 года, Япония. В этой стране находится с гастролями легендарное трио Stick Men (Тони Левин, Пат Мастелотто, Маркус Ройтер) и приглашенный для гостевого участия в серии концертов Гэри Хасбэнд. Вместе с ними здесь же и продюсер и организатор тура Леонардо Павкович. Музыканты с привычным успехом дают концерты в клубе Blue Note в Нагоя. Впереди – следующие концерты в Осака и Токио, а затем продолжение тура уже в Китае. Но вместо этого «впереди» обрушивается черная завеса: все дальнейшие выступления в обеих странах отменяются в связи с эпидемией коронавируса. Из Китая приходят тяжелые вести (напомним, все начиналось именно там). Музыканты с большими проблемами и с соответствующим настроением бронируют авиабилеты на вылет из Японии. И вот тут Павкович, Хасбэнд и Ройтер, как повествует пресс-релиз от MoonJune, задействуют «план Б»: Маркус и Гэри решают вместо прерванного тура записать совместный альбом, Леонардо стремительно заказывает в Токио студию NK Sound. 3 марта музыканты уже в ней. Хасбэнда покоряет великолепный студийный рояль «фазиоли» - решено, что он будет играть именно на этом инструменте. За день, без каких-либо наложений звука, Хасбэнд и Ройтер записывают альбом из шести композиций, который мы и представляем сегодня.

«Музыка нашего времени» - название, что называется, на злобу дня и явно не придуманное заранее. И музыка, в основном минорная, вполне соответствует сегоднящнем реалиям. Но как она сыграна! Признаюсь, раньше я не слышал такого Хасбэнда. Знал его, как прекрасного мультиинструменталиста, успешно играющего и на ударных, и на клавишных, видел его вживую в составе ансамбля Джона МакЛафлина – но такого Хасбэнда, с такой глубиной и эмоциональностью исполнения, - повторюсь, раньше не слышал. Сэл Пиччиреду из Betreutes Proggen отозвался об этой работе так (имея ввиду знаменитый фортепьянный сольный альбом Кита Джарретта): «Это Köln Concert для ХХI века. Возвышенно.» Можно соглашаться или не соглашаться с такой оценкой, но что-то очень существенное в этой работе Хасбэнда Сэл определенно уловил. Впрочем, почему только Хасбэнда? Маркус Ройтер, отдав авансцену коллеге, с необычайной деликатностью и мастерством, точно и уместно вписывает звучание гитары в общий саунд. Одну из пьес альбома музыканты посвятили памяти Аллана Холдсуорта: White Horses (for Allan). Но их взаимодействие, на мой вкус, наиболее рельефно выглядит в двух других композициях. Стартовая и самая объемная Colour of Sorrow: печальная, пронизывающая до глубины души тема, благородный чистый звук рояля – и где-то вдалеке, даже не вторым, а третьим планом, не нарушая скорбный строй звучания рояля ведет своб независимую партию Ройтер, словно напоминая, что жизнь продолжается и повседневные заботы смогут если не излечить, то уменьшить скорбь… И совсем иная пьеса Across The Azure Blue – здесь, начиная со второй части, гитара уже в полный голос вступает в диалог с роялем, и чувства в звуках, рвущихся из-под струн, никак не меньше, чем в тех, которые исходят из-под клавиш…

Остается добавить, что Music Of Our Time открывает вторую сотню релизов MoonJune Records, прекрасного лейбла Леонардо Павковича, благодаря которому выпущено много замечательной музыки и открыто для широкой публики много ярких музыкантов. Music Of Our Time – достойнейшая и яркая веха, отмечающая важный этап в развитии MoonJune, а одновременно – сильный и глубокий документ нашего необычного и тяжелого времени.



© & (p) 2020 MoonJune Records

6 tks / 51 mins

(Gary Husband - Fazioli F212 Grand Piano; Markus Reuter - Live Electronics, Touch Guitars® AU8;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Германия
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

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