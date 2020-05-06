Azat Bayazitov - The Doors Are Open

Сделавший себе имя в российском джазе и, тем более, в родном Татарстане, тенор-саксофонист Азат Баязитов в настоящее время активно отвоевывает себе место под солнцем на самой большой джазовой сцене мира – в Нью-Йорке. Важным этапом его карьеры станет готовящийся к выходу в июне 2020 года полностью авторский альбом The Doors Are Open. Родился Азат в Казани, до 14 лет играл на скрипке, а затем перешел к саксофону. Любовь к джазу привела его в Москву, где в 2006 году он поступил в знаменитую Гнесинку и попал под опеку такого «зубра» джазового образования и прекрасного музыканта, как Александр Осейчук. С 2014 года Баязитов работал на постоянной основе в оркестре Игоря Бутмана, с которым выступал в США и многих странах Европы. В 2015 году на лейбле Игоря Бутмана был выпущен первый сольный альбом Баязитова If You Still Trust с участием ряда российских и американских музыкантов. В 2017 году Азат переехал в Нью-Йорк и уже здесь в сходном формате записал в 2019 году свой второй альбом, который и издаст питерский лейбл Rainy Days Records, специализирующийся на записях российских джазменов с их зарубежными коллегами.
Если в дебютнике Азата с ним сотрудничали музыканты молодые, то команда, с которой записывался The Doors Are Open, - это сплав молодости и опыта. Партнерами Баязитова здесь стали такие известные в джазовом мире люди, как пианист Дэвид Кикоски и гитарист Адам Роджерс. Не менее опытен и ветеран российской диаспоры на родине джаза басист Борис Козлов. А вот за ударной установкой в этой записи сидит самый молодой участник проекта, талантливейший барабанщик Самвел Саркисян, воспитанник ростовской джазовой школы, после учебы в Нидерландах также оказавшийся в Нью-Йорке – этот город притягивает молодых и честолюбивых джазменов, как магнит.
Magnet – так называется стартовая пьеса альбома The Doors Are Open, и Азат Баязитов имел ввиду здесь именно Большое Яблоко. Нью-Йорк, как считает Азат, обладает потрясающей притягательной энергетикой, которую в этой композиции весьма эффектно постарались передать тенор-саксофон лидера и фортепьяно Дэвида Кикоски. Свои американские впечатления Азат отразил еще в двух пьесах: On The Other Side Of The Bridge (здесь имеется ввиду тот самый Бруклинский мост, а написал ее Азат во время первой поездки в Штаты с бутмановским оркестром) и Midwest Steam Locomotive (это уже о красотах настоящей американской глубинки). В первой мне понравился дуэт лидера с гитаристом Роджерсом и действительно впечатлила игра ударных, а во второй очень хорош Дэвид Кикоски. Но не Америкой единой – не забыл Азат и свой родной город: в композиции The Huge Sky Of Kazan его саксофон звучит очень эмоционально, наряду с отменной игрой Роджерса и Козлова. Не могу сказать, что Азат Баязитов сильнее в темповых вещах или, наоборот, в балладном репертуаре – он в этом смысле универсал-«многоборец», каковым и должен быть классный саксофонист. Но самый теплый, самый чистый и самый эмоциональный звук его инструмента вы услышите в лиричных композициях Long Fall и The Past – и не пожалеете, что приобрели этот альбом.
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