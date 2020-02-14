Bobby Previte / Jamie Saft / Nels Cline - Music From the Early 21st Century
14.02.2020
Признаюсь, приступал к прослушиванию этого альбома, как ребенок – к любимому лакомству. Понятно, что людям, серьезно интересующимся джазом авангардного толка, имена на обложке альбома уже говорят о многом. Мне же посчастливилось послушать немало их работ, в том числе и совместных. Несколько классных альбомов Превит и Сафт уже записывали на RareNoise Records в формате трио со Стивом Суоллоу, да и ранее уже работали вместе. В двух альбомах играли вместе и Превит с Клайном, а вот Сафт с Клайном раньше не играл никогда и впервые втроем они сделали чисто импровизационный проект. Он был записан в начале мая 2019 года на концертах этого трио во время небольшого тура по северо-востоку США.
Итак, десять больших композиций, авторы, естественно, все трое – напомню, это импровизационная, спонтанная музыка. Проекту музыканты дали название, которое может показаться претенциозным, с некоей претензией на нетленку: «Музыка начала ХХI века». Иллюстрирует его не просто снимок звездного неба на обложке. Это один из уникальных снимков, сделанных космическим телескопом «Хаббл». Тут запечатлен фрагмент созвездия Печи, в который вместилось четверть миллиона протогалактик, первых сгустков материи, которые сформировались менее, чем через миллиард лет после Большого взрыва. Может быть, супер-далекие потомки будут судить по этим записям о нашем времени – так можно понять этот месседж? Джейми Сафт объясняет название альбома по-другому: «По сути, наша музыка построена на классическом органном трио – ударные, хэммонд-орган и гитара. Но ее язык – это прорыв в самые разные музыкальные вселенные, любая из которых нам интересна. Даже в одной теме, благодаря мастерству Бобби Превита и Нелса Клайна, взаимодействует множество разных жанров и музыкальных пространств. Название альбома для меня прямо связано с широтой музыки.»
И он прав! Музыкальных галактик тут множество, и с разными стилистиками музыканты жонглируют потрясающе искуссно. Что же они взяли в ХХI век из опыта, накопленного еще в веке прошлом? Очень многое! Хард-рок, прог, космический эмбиент, психоделию, авангард, даб, соул…. Список можно продолжать и продолжать, но все это замешано у Превита, Сафта и Клайна на бескомпромиссной, истинно джазовой импровизации. Сознательно не упоминаю ни одной конкретной композиции, потому что тогда пришлось бы перечислить все десять. В этом музыкальном «торте» нет «вишенок» сверху, он весь состоит из тех самых «вишенок»! Мощнейшая энергетика и мастерство всех троих (не удержусь, и все же выделю особо Джейми Сафта) превращают Music From the Early 21st Century в один из самых сильных релизов этого года – конечно, на мой вкус. Очень надеюсь, что это мнение разделят со мной многие из посетителей нашего сайта. Возможно, сформировать свое отношение к проекту вам поможет видео, которое выложил на YouTube сам Бобби Превит.
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