Bobby Previte / Jamie Saft / Nels Cline - Music From the Early 21st Century

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Bobby Previte / Jamie Saft / Nels Cline - Music From the Early 21st Century

14.02.2020

Bobby Previte / Jamie Saft / Nels Cline - Music From the Early 21st Century
Признаюсь, приступал к прослушиванию этого альбома, как ребенок – к любимому лакомству. Понятно, что людям, серьезно интересующимся джазом авангардного толка, имена на обложке альбома уже говорят о многом. Мне же посчастливилось послушать немало их работ, в том числе и совместных. Несколько классных альбомов Превит и Сафт уже записывали на RareNoise Records в формате трио со Стивом Суоллоу, да и ранее уже работали вместе. В двух альбомах играли вместе и Превит с Клайном, а вот Сафт с Клайном раньше не играл никогда и впервые втроем они сделали чисто импровизационный проект. Он был записан в начале мая 2019 года на концертах этого трио во время небольшого тура по северо-востоку США.

Итак, десять больших композиций, авторы, естественно, все трое – напомню, это импровизационная, спонтанная музыка. Проекту музыканты дали название, которое может показаться претенциозным, с некоей претензией на нетленку: «Музыка начала ХХI века». Иллюстрирует его не просто снимок звездного неба на обложке. Это один из уникальных снимков, сделанных космическим телескопом «Хаббл». Тут запечатлен фрагмент созвездия Печи, в который вместилось четверть миллиона протогалактик, первых сгустков материи, которые сформировались менее, чем через миллиард лет после Большого взрыва. Может быть, супер-далекие потомки будут судить по этим записям о нашем времени – так можно понять этот месседж? Джейми Сафт объясняет название альбома по-другому: «По сути, наша музыка построена на классическом органном трио – ударные, хэммонд-орган и гитара. Но ее язык – это прорыв в самые разные музыкальные вселенные, любая из которых нам интересна. Даже в одной теме, благодаря мастерству Бобби Превита и Нелса Клайна, взаимодействует множество разных жанров и музыкальных пространств. Название альбома для меня прямо связано с широтой музыки.»

И он прав! Музыкальных галактик тут множество, и с разными стилистиками музыканты жонглируют потрясающе искуссно. Что же они взяли в ХХI век из опыта, накопленного еще в веке прошлом? Очень многое! Хард-рок, прог, космический эмбиент, психоделию, авангард, даб, соул…. Список можно продолжать и продолжать, но все это замешано у Превита, Сафта и Клайна на бескомпромиссной, истинно джазовой импровизации. Сознательно не упоминаю ни одной конкретной композиции, потому что тогда пришлось бы перечислить все десять. В этом музыкальном «торте» нет «вишенок» сверху, он весь состоит из тех самых «вишенок»! Мощнейшая энергетика и мастерство всех троих (не удержусь, и все же выделю особо Джейми Сафта) превращают Music From the Early 21st Century в один из самых сильных релизов этого года – конечно, на мой вкус. Очень надеюсь, что это мнение разделят со мной многие из посетителей нашего сайта. Возможно, сформировать свое отношение к проекту вам поможет видео, которое выложил на YouTube сам Бобби Превит.



© & (p) 2020 RareNoise Records

10 tks / 77 mins

(Jamie Saft - Hammond Org, Fender Rhodes, MiniMoog; Nels Cline – el.g, effects; Bobby Previte – dr;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, кроссовер

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Franck Colon - Latin Lounge

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Пуэрто-Рико, Россия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
68-летний американский перкуссионист пуэрториканского происхождения Фрэнк Колон – настоящий «зубр» в плане накопленного опыта работы на сцене. Он работал с Manhattan Transfer, Уэйном Шортером, Мишелем Петруччиани, Чучо ...
подробнее
14.02.2020

Frank Kohl - The Crossing

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В начале 2017 года сайт впервые познакомил наших читателей с гитаристом из Сиэттла Фрэнком Колем. Тогда это был альбом его квартета под названием Rising Tide. Об этом альбоме и о самом музыканте можно найти информацию на сайте (например, ...
подробнее
14.02.2020

Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Греция, Грузия, США
  • музыкальный стиль: авангард, этно-джаз
Грузинский пианист, композитор и аранжировщик Гиорги Микадзе родился в Тбилиси и получил классическое музыкальное образование на родине. Но когда музыкант отправился совершенствовать свое музыкальное образование в знаменитый колледж Беркли ...
подробнее
14.02.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com