Chicago Yestet - Not There Yet

Если вам интересен коллектив, в котором биг-бэндовые традиции уживаются с элементами культуры хип-хопа, то вам стоит послушать ансамбль с необычным названием Chicago Yestet. Как понятно из названия, работает этот ансамбль в Чикаго и объединяет в своих рядах ведущих представителей местной джазовой сцены. Имена многих из них вы могли и раньше встречать на нашем сайте в качестве сайдменов в обзорах альбомов музыкантов из этого города, а саксофонисты Джоф Брэдфилд и Крис Мадсен были представлены у нас и своими альбомами в качестве лидеров.
Первым лицом самого Chicago Yestet является тромбонист Джоэль Адамс. Именно он сплотил в единое целое коллектив с большой духовой секцией (семь человек), стандартной ритм-группой, гитаристом, «традиционной» джазовой (и чуть-чуть ритм-энд-блюзовой) вокалисткой Мэгги Барелл и рэпером Китом Харрисом. В качестве источников вдохновения на своем сайте музыканты называют имена Колтрейна, Арта Блэки, Теда Джонса, но также Баха, но также Beatles и Арету Фрэнклин. Есть у Chicago Yestet и еще один источник вдохновения, постоянно обновляющийся: это интерес к социально-политическим проблемам американского общества. До сих пор ансамбль выпустил два альбома Just Say Yes и Jazz Is Politics?, в которых эти факторы проявлялись в полной мере. Тоже самое можно сказать и о представляемом сегодня альбоме под названием Not There Yet. Здесь тоже много места уделено расовым проблемам и осуждению политики Трампа, а финальная композиция еще и носит характерное название Anthem For a New Generation of Sociopolitical Reactionaries (здесь чикагцы подвергли регармонизации гимн God Bless America).
Если же вернуться к музыкальной стороне проекта, то тут надо сразу отметить ведущую роль Адамса. Он – автор всех композиций и аранжировок, да и солирует довольно часто. В стартовой композиции Not There Yet Джоэль еще и играет на тромбоне с им самим изобретенной сурдиной, которую он называет megabone. Ориентируясь на идеи Теда Джонса в биг-бэндовом джазе, Адамс расписывает красочные партии для духовых, играющих значительную роль в саунде Chicago Yestet. При этом чисто инструментальных пьес в альбоме немного: почти всегда в длинных (до десяти минут) композициях коллектива присутствует вокал Мэгги Барелл и рэп Харриса, причем в рамках одного трека. К сожалению, не могу проиллюстрировать музыку именно этого альбома свежим видео, но, возможно, манеру игры коллектива поможет понять ролик, снятый пару лет назад.
2020
8 tks / 68 mins
(Maggie Burrell – voc; Keith Harris – voice; Geof Bradfield, Chris Madsen, Nick Mazzarella – sax; Chuck Parrish, Russ Johnson – tp; Tom Garling, Joel Adams – tb; Clark Sommers – b; Mike Alemana – g; Stu Mindeman – p; Xavier Breaker – dr;)
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