Charles Colizza Group - Hug The Devil

Гитарист Чарльз Колицца родился в Монреале. Музыкой он начал заниматься в шесть лет, а на гитаре играет с двенадцати. Тайны гитарного мастерства он постигал в родном городе, причем так успешно, что даже выиграл студенческий конкурс джазовых исполнителей имени Оскара Питерсона. Учеба была продолжена в Нью-Йорке, который с 2018 года стал местом жительства для Чарльза. Свой дебютный альбом Hug The Devil он составил из собственных композиций, сочиненных уже в Большом Яблоке, прибавив к ним версию композиции Коула Портера What is This Thing Called Love.
Состав его группы, с которой записывался альбом, представляет собой квинтет, где гитаре Колиццы вторят сразу два саксофона, тенор и сопрано, причем на сопрано играет такой известный мастер, как Билли Дрюэс, а также стандартная ритм-группа контрабас плюс ударные. Как видите, Hug The Devil – полностью акустический альбом, а стилистически он лежит где-то на перепутье между мэйнстримом и фри-джазом. При этом комбинация гитары и двух саксофонов выглядит очень интересно, тут большое поле для импровизации, которое Чарльз и его коллеги используют весьма творчески.
Необычное название альбома идет от пословицы, которую как-то процитировал Чарльзу его приятель-бразилец: «Уж если попал в ад, постарайся обниматься с дьяволом». Нельзя сказать, что альбом представляет собой цельную сюиту, но связь между стартовой пьесой Ground Zero (навеянной посещением знакомого всем нью-йоркцам места, где до теракта 11 сентября стояли башни-близнецы) и финишной Hug The Devil несомненна. Нью-Йорк произвел на канадского гитариста сильное впечатление, вылившееся в креативную и талантливую музыку, которую он приглашает оценить всех желающих. Думаю, таковых найдется немало.
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