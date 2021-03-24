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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Tania Giannouli Trio - In Fading Light

24.03.2021

Tania Giannouli Trio - In Fading Light
Трио греческой пианистки Тани Джаннули совершенно не похоже на традиционные джазовые фортепьянные трио. Там: фортепьяно-контрабас-ударные, у Тани: фортепьяно-труба-уд. Уже сам набор инструментов говорит, что ни о каком straight-ahead джазе здесь речь не идет. Таня – музыкант, получивший классическое образование. Но было бы упрощением назвать музыку ее трио кроссовером, где фортепьяно «отвечает» за академическую составляющую, труба (Андреас Полизогопулос) – за джаз, а популярный во всем Леванте лютневидный инструмент уд (Кириакос Тапакис) привносит ориентальный колорит.

Все далеко не так просто. В этом составе трио Тани Джаннули впервые выступило на фестивале в Берлине в 2018 году, и мне очень понравился остроумный отклик на это выступление в DownВeat, приведенный в пресс-релизе к изданию альбома In Fading Light: «…мечта Манфреда Айхера о средиземноморских каникулах». В самом деле, слушая альбом, я не раз отмечал и свойственную релизам Айхеровского ECM отточенность саунда и выверенный баланс звучания трех инструментов (послушайте хотя бы великолепный стартовый Labyrinth или такую глубокую вещь, как Hinemoa's Lament) , и характерную для нового джаза свободу импровизации (например, в Disquiet), и, да, ориентальный колорит, куда же без него (Bela's Dance). Как считает сама Таня, «… музыка этого альбома является выражением любви, надежды и сострадания, призывом к пониманию, доброте и необходимости уважать и ценить то, что нас связывает».

Альбом In Fading Light, как и три предыдущих работы Тани Джаннули, изданные в 2012 – 2018 годах, выпущен новозеландским лейблом Rattle Records. Там у нее тоже были очень разные партнеры: в одном случае – новозеландский исполнитель на традиционных инструментах народа маори, в другом – итальянский перкуссионист. Похоже, поиск гармонии в нетривиальной звуковой палитре лежит в основе творческих интересов греческой пианистки. И, судя по In Fading Light (для меня это первая встреча с творчеством Тани Джаннули) этот поиск оказывается весьма успешным и креативным.



© & (p) 2020 Rattle Records

12 tks / 60 mins

(Tania Giannouli - p;Andreas Polyzogopoulos – tp; Kyriakos Tapakis – oud;)

Линк предоставлен Tania Giannouli

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция
музыкальный стиль
кроссовер

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