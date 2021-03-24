Tania Giannouli Trio - In Fading Light

Трио греческой пианистки Тани Джаннули совершенно не похоже на традиционные джазовые фортепьянные трио. Там: фортепьяно-контрабас-ударные, у Тани: фортепьяно-труба-уд. Уже сам набор инструментов говорит, что ни о каком straight-ahead джазе здесь речь не идет. Таня – музыкант, получивший классическое образование. Но было бы упрощением назвать музыку ее трио кроссовером, где фортепьяно «отвечает» за академическую составляющую, труба (Андреас Полизогопулос) – за джаз, а популярный во всем Леванте лютневидный инструмент уд (Кириакос Тапакис) привносит ориентальный колорит.
Все далеко не так просто. В этом составе трио Тани Джаннули впервые выступило на фестивале в Берлине в 2018 году, и мне очень понравился остроумный отклик на это выступление в DownВeat, приведенный в пресс-релизе к изданию альбома In Fading Light: «…мечта Манфреда Айхера о средиземноморских каникулах». В самом деле, слушая альбом, я не раз отмечал и свойственную релизам Айхеровского ECM отточенность саунда и выверенный баланс звучания трех инструментов (послушайте хотя бы великолепный стартовый Labyrinth или такую глубокую вещь, как Hinemoa's Lament) , и характерную для нового джаза свободу импровизации (например, в Disquiet), и, да, ориентальный колорит, куда же без него (Bela's Dance). Как считает сама Таня, «… музыка этого альбома является выражением любви, надежды и сострадания, призывом к пониманию, доброте и необходимости уважать и ценить то, что нас связывает».
Альбом In Fading Light, как и три предыдущих работы Тани Джаннули, изданные в 2012 – 2018 годах, выпущен новозеландским лейблом Rattle Records. Там у нее тоже были очень разные партнеры: в одном случае – новозеландский исполнитель на традиционных инструментах народа маори, в другом – итальянский перкуссионист. Похоже, поиск гармонии в нетривиальной звуковой палитре лежит в основе творческих интересов греческой пианистки. И, судя по In Fading Light (для меня это первая встреча с творчеством Тани Джаннули) этот поиск оказывается весьма успешным и креативным.
Я бы не стал рекомендовать этот альбом ни любителям традиционного новоорлеанского раннего джаза, ни поклонникам фри-джаза, фьюжн и других поздних направлений. Этот альбом – для тех, у кого джаз ассоциируется с золотыми стандартами, ...
Новая экскурсия в мир чикагского джаза. Все лица знакомые, всех доводилось слушать в разных сочетаниях, но на сей раз в центре внимания – трубач и композитор Чад МакКаллоф. Он живет в Чикаго последние семь лет, а до того делал карьеру в ...
29 августа 2020 года исполняется сто лет со дня рождения одного из основоположников современного джаза, гениального Чарли Паркера. За день до этой даты увидит свет альбом-трибьют Birdsong нью-йоркской пианистки и вокалистки Чемпиэн Фултон, ...