Jorma Tapio & Kaski - Aliseen

Давненько я не слушал Йорму Тапио. Если порыться в электронных архивах нашего сайта, там можно найти рассказы о его записях с ансамблем Rolling Thunder, со второй редакцией группы Sound & Fury, а тут был «предложен к рассмотрению» альбом Тапио с его постоянным в последние годы, хотя и меняющим часто состав, трио Kaski. Соблазн оказался слишком велик, и я пренебрег традицией сайта писать только о релизах текущего года, и послушал (с удовольствием) альбом 2020 года Aliseen.
До 1999 года, до своей безвременной смерти, ударник Эдвард Весала считался безоговорочным королем финского джаза свободной формы. В новом веке финский джаз такой фигуры не выдвинул, но мультиинструменталист и композитор Йорма Тапио (р.1957) все это время является наиболее очевидным претендентом на опустевший трон. Он много работал с самим Весалой, в том числе в Sound & Fury, а после его смерти вместе с вдовой Эдварда Иро Хаарла приложил немало сил к возрождению Sound & Fury, работал с другими коллективами разной стилистики, причем не только джазовыми, а собственные проекты чаще всего реализовывал с Kaski. Альбом Aliseen – отличный образчик его тваорчества, причем есть здесь еще и элементы этники.
Говорить об этом альбоме давайте начнем с маленького урока финского. Итак, Kaski – это принятый у финских селян способ выжигать лес для улучшения плодородия почвы, а Aliseen – это путешествие вошедшего в транс шамана (не знаю, финского, или саамского) в иные миры. В этом варианте группы вместе с Йормой работали над альбомом басист Вилле Раухала и ударник Янне Туоми. В альбом вошло одиннадцать пьес. Образчиком северного юмора можно считать текст на конверте, утверждающий, что все они написаны Йормой Тапио за исключением - и далее следует почти полный список треков. В реальности тут две пьесы Тапио, две – Раухалы, четыре созданы совместно всеми музыкантами трио, а три – аранжировки композиций других авторов, в том числе и Way off Эдварда Весалы.
Обрамляют альбом две не очень похожие на фри-джаз композиции. В стартовой Reppurin laulu под мерный ритм ударных альт-саксофон Тапио выдает нечто бодро-маршевое, а финишная титульная пьеса – это действительно шаманский медитативный «трип» полностью этнического характера. Между ними к чистой этнике можно отнести две небольшие пьесы - Huli и Nukunuku, а вот все остальное – практически лишенный национальных примет (ну, может, кроме Henkäys) фри-джаз в духе позднего Колтрейна, Эйлера и, конечно, Весалы. Очень приятное впечатление оставил басист Раухала, чья роль в этой записи весьма значительна, ну, и, конечно же, сам Тапио, который одинаково хорош и на саксофонах, и на флейтах. Думаю, частый гость нашего сайта, бруклинский авангардный лейбл 577 Records, издавший Aliseen, имеет все основания гордиться этим релизом.
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