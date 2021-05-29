Jorma Tapio & Kaski - Aliseen

Хосе Рицо – очень влиятельный и популярный ди-джей из Лос-Анджелеса, мексиканец по происхождению. Он первым стал делать на радио программы латинского джаза. Кроме того Рицо сам пишет музыку, продюсирует различные проекты, связанные с ...