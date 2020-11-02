Rebecca Hennessy - All the Little Things You Do

Ребекка Хенесси, уже одна фамилия которой должна радовать любителей известного французского коньяка, начинала свою карьеру на острове Ванкувер в Британской Колумбии, но настоящий успех пришел к ней после переезда в Торонто в 2003 году. Ребекка поет и играет на трубе, она прекрасный композитор и аранжировщик, записала уже немало альбомов. В 2018 году Toronto Arts Foundation удостоил ее награды, как восходящую звезду джаза. Есть у немало и иных престижных наград. Она объездила с концертными турами много стран и стала желанным гостем на крупнейших джазовых фестивалях. Так что очередной альбом Ребекки Хенесси под названием All the Little Things You Do, составленный полностью из ее собственных или сочиненных в соавторстве композиций, - это работа зрелого и опытного музыканта.
All the Little Things You Do Ребекка записывала с квартетом инструменталистов и с привлечением большого числа гостей. Как мне показалось, она сегодня в большей степени вокалистка, хотя в очень колоритной композиции There’s One Thing ей удалось блеснуть и вступительным соло на трубе. Я назвал эту вещь колоритной из-за явного акцента на «корневую» музыку. Но вообще альбом очень разнообразен. Отдельные вещи близки к традиционной поп-музыке, иные – к джазу, иные – к фолку, а скажем, It’s a Beautiful Day to Say Goodbye по своему настроению живо напомнила мне репертуар Beatles. Надо упомянуть, что две композиции в альбоме - Nothing Passes for Favour и Dig Up The Stories – написаны Ребеккой на стихи известного поэта Томаса Кинга, который даже принял непосредственное участие в записи, сказав вступительное слово к Nothing Passes for Favour.
Альбом создавался в непростой период жизни Ребекки Хенесси: после смерти ее матери и перед рождением первого ребенка. Но несмотря на такие жизненные обстоятельства, в нем нет ни тени торопливости или небрежности, все здесь сделано тщательно и на весьма высоком уровне. Мне даже вспомнилась другая канадская исполнительница добившаяся мировой известности, пианистка и певица Дайана Кролл. Не вижу причин, которые помешали бы Ребекки Хенесси достичь таких же высот, тем более, что All the Little Things You Do она впервые создавала в содружестве с очень опытным продюсером Дэвидом Треверс-Смитом. Нужно только чуть-чуть удачи, все остальное у Ребекки Хенесси уже есть.
(Rebecca Hennessy – lead voice, tp; Kevin Breit – g, mandolin, org; Tania Gill – p; Michael Herring – b; Dave Clark – dr; with The Upper York Mandolin Orchestra (tks 1,4); Tom Richards – tb (tks 1,7,10,12); Claire Doyle, Alex Samaras – back voc; Drew Jurecka - vi, viola (tks 8,9);)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
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