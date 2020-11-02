Rebecca Hennessy - All the Little Things You Do

Альбом литовского пианиста Гедиминаса Каркаускаса пришел к нам из Дублина: Каркаускас последние двадцать лет живет в Ирландии. Он изучал, как классическую музыку, так и джаз в Лондоне, Гааге и Дублине. Естественно, Гедиминас много ...