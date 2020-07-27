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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Belorukov / Bosshard / Denzler / Markvart - Bizarre Perspectives

27.07.2020

Belorukov / Bosshard / Denzler / Markvart - Bizarre Perspectives
В конце 2017 года швейцарская скрипачка Патриция Боссар и франко-швейцарский саксофонист Бертран Денцлер гостили в Петербурге, как представители оркестра ONCEIM – Orchestra of New Musical Creation, Experimentation and Improvisation, и выступили совместно с Санкт-Петербургским оркестром импровизации. Тогда же в Музее Звука сложился русско-швейцарский квартет, где компанию гостям составили хорошо знакомый нашим читателям саксофонист Илья Белоруков и очень колоритная фигура на авангардной сцене России, уроженец Кемерово Александр Маркварт, участник множества разнообразных проектов в России и за рубежом. Он и осуществил тогда (20 декабря 2017 года) запись этой импровизационной сессии. Сведение и мастеринг впоследствии сделал Илья Белоруков, и вот, в начале июля текущего года Маркварт издал ее на своем лейбле Akt-Produkt, vovne в виде альбома под названием Bizarre Perspectives («Странные перспективы»).

Создатели альбома решили не баловать потенциальных слушателей названиями-ключиками к предлагаемому звуковому действу. Пять импровизационных пьес обозначены просто порядковыми римскими цифрами, дающими полный простор фантазии слушателей. Два саксофона, скрипка, а у Ильи еще и электроника плюс фидбэки препарированной акустической гитары и извлечение звуков из разнообразных объектов от Александра – таков арсенал, который использовали музыканты, рисуя свои «Странные перспективы». Как совершенно справедливо отмечено на bandcamp у Маркварта, тут не всегда понятно, какой инструмент оказывается источником звука. Лично я могу похвастаться тем, что пару раз смог идентифицировать скрипку и, возможно, чуть чаще – звучание саксофонов. Все остальное – плотное звуковое пространство, создаваемое квартетом исполнителей. Интенсивность звучания, равно как и громкость – невысокие,темп – скорее медленный, чем наоборот. И вообще, если существует (или я его тольео что придумал) такое понятие, как «авангардный эмбиент», то альбом Bizarre Perspectives – как раз тот случай. Разумеется, речь идет о моем субъективном восприятии прослушанного, любой другой, пусть даже самый странный вывод имеет ровно столько же прав на жизнь - на то они и «Странные перспективы».

© & (p) 2020 Akt-Produkt, vovne

5 tks / 34 mins

(Ilia Belorukov – as,electronics; Patricia Bosshard – vi; Bertrand Denzler – ts; Alexander Markvart – acoustic feedback guitar, objects;)

Линк предоставил Ilia Belorukov

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, Франция, Швейцария
музыкальный стиль
авангард

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