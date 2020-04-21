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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Peripheral Vision - Irrational Revelation & Mutual Humiliation

21.04.2020

Peripheral Vision - Irrational Revelation & Mutual Humiliation
Канадский джазовый квартет из Торонто Peripheral Vision существует уже десять лет. Основная его движущая сила – это гитарист Дон Скотт и басист Майкл Херринг, они пишут исполняемую музыкантами музыку. За эти годы квартет записал четыре альбома, номинировался на высшую музыкальную премию Канады Джюно. Представляемый сегодня монументальный двойной альбом Irrational Revelation & Mutual Humiliation как бы подводит итог десятилетним творческим поискам музыкантам. Удачно, что знакомство нашего сайта с коллективом начинается именно с этой работы.

И сама музыка Peripheral Vision, и представленные в liner notes комментарии к каждой пьесе, говорят о том, что группа работает для слушателя думающего, обладающего определенным интеллектуальным уровнем и абстрактным мышлением, то есть явно «не для всех». При этом музыка весьма образная, достаточно открытая для слушателя, это если и авангард, то, так сказать, щадящий, не превращающийся для любителя музыки в ребус. Здесь есть тематизм, есть полиритмия, сольные и диалоговые партии самих музыкантов, и гостей проекта, среди которых и его продюсер Жан Мартин. На мой взгляд, лучше всего ее характеризует название одной из пьес Майкла Херринга со второго диска: Kopfkino. В переводе с немецкого это означает что-то вроде «Кино в мозгу» или, дословно, «Головное кино». Разьезжая с концертами по Германии, музыканты разговорились с одним из местных о медитации, и тот, характеризуя внутренний «поток сознания» и привел этот термин, очень понравившийся музыкантам.

Ну, а самой значительной, центральной композицией альбома я считаю самое объемное произведение – растянувшуюся почти на четверть часа сюиту того же Херринга Reconciliation Suite в трех частях. В ней Херринг от лица всех, чьи предки переехали в Канаду из других стран, исследует определенный «комплекс вины» перед коренными жителями страны за все причиненные им несправедливости. Первая часть этого сочинения называется «Молитва о примирении», вторая – «Репарации или как сбросить мантию привилегий?», а третья – «Кадиш по пропавшим без вести и убитым женщинам и девушкам» (кадиш – еврейская заупокойная молитва). Как видите, средства джаза позволяют говорить и о таких острых и болезненных темах. И хотя ряд названий композиций носит довольно шутливый характер, для меня музыка Peripheral Vision - это, прежде всего, глубина, как в замысле, так и в воплощении, ну и, разумеется, мастерство музыкантов. Совпадут ли наши впечатления – судите сами!

© & (p) 2020 Don Scott & Michael Herring

2CD

1st: 7 tks / 48 mins

2nd: 7 tks / 39 mins

(Trevor Hogg – ts; Don Scott – g; Michael Herring – b; Nick Fraser – dr; with Michael Davidson - vibe (tks 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13,14); Craig Harley - org, Fender Rhodes (tks 1, 6, 7, 12, 14); Chris Pruden - Prophet 6 synth (tks 2, 5, 6, 7, 8, 9); Jean Martin - org bass, synth programming (tks 2, 8);)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
авангард

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