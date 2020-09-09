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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

David Sills - Natural Lines

09.09.2020

David Sills - Natural Lines
Первая для нашего сайта встреча с весьма плодовитым саксофонистом, флейтистом и композитором из Лос-Анджелеса Дэвидом Силлсом: представляемый альбом Natural Lines уже семнадцатый по счету в его дискографии. Коль встреча первая – сначала немного об этом музыканте.

Силлс родом из Южной Калифорнии. Играть на саксофоне начал под влиянием отца, талантливого пианиста-любителя, большого поклонника музыки биг-бэндов. Учился Дэвид в Калифорнийском университете в Лонг-Бич и, годы спустя, во время двухлетнего пребывания в Нью-Йорке, в Manhattan School of Music. Свой первый альбом Hangin’ Five Силлс выпустил еще четверть века назад, в 1995 году. Он много выступает на родном Западном побережье, ездит на гастроли по США и по всему миру. Первоначально Силлс выступал с квартетом, но, как он сам рассказывает, частенько приходилось выступать в местах, где не было фортепьяно. Это и навело Дэвида на мысль ввести в свой ансамбль две гитары. Это делает саунд группы достаточно оригинальным и создает богатый бэкграунд для импровизаций лидера.

С таким квинтетом и был записан Natural Lines: гитаристы Лэрри Кунс (старый приятель Дэвида) и Майк Скотт, басист Блэйк Уайт и ударник Тим Плезент – все музыканты с Западного побережья, как и сам Силлс. Программа альбома очень разнообразна. Наряду с пьесами самого Силлса, здесь звучит музыка Скотта, Кунса, а также композиции классиков жанра – Майлса Дэвиса, Билла Эванса, Алана Броадбента. Запомнилась пьеса Силлса Sonny’s Side – посвящение Сонни Роллинсу, а также композиции, где он играет на альтовой флейте: Quiet is the Star и Nardis. Честно говоря, я так и не решил для себя, с каким инструментом Дэвид Силлс пришелся мне больше по вкусу. Оставляю этот выбор за теми, кому доведется услышать Natural Lines, качественный мэйнстрим из Южной Калифорнии.



© & (p) 2020 Gut String Records

12 tks / 73 mins

(David Sills – ts, alto fl; Larry Koonse, Mike Scott – g; Blake White – b; Tim Pleasant – dr;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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