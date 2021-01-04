Audrey Foxx - Stone Cold Woman

Cкромный ЕР на пять треков знакомит нас с незаурядной вокалисткой из Чикаго Одри Фокс. Впрочем, не только вокалисткой: вместе со своим пианистом Крисом Уайтом, а также с Клейтоном Айви, Одри выполнила аранжировки для всех пяти песен, а три из них она и сочинила сама (в основном в содружестве с Филом Бальсано). Город Ветров известен не только , как джазовый центр, но и как один из главных блюзовых городов Америки, и ЕР Одри Фокс позволяет это осознать.
Программа ЕР составлена так, что выглядит неким путешествием от блюза к джазу. Первый, титульный трек (откровенно говоря, мой фаворит в этой программе) Stone Cold Woman Одри, похоже, сочиняла, не один раз наведавшись в блюзовые клубы Западной Стороны, родины чикагского блюза. Здесь и мелодия, и текст, и манера исполнения, и инструментовка – все пропитано в основе классическим блюзом, несмотря на несомненно джазовый характер композиции. Чуть иначе выглядит композиция Let It Rain – здесь джаз встречается уже с ритм-энд-блюзом, что не мешает Одри уверенно чувствовать себя и в таком сочетании. Несколько в меньшей степени, на мой взгляд, влияние блюза прослеживается в третьей авторской композиции Одри Фокс под названием Lost In Smoke.
Оба кавера, включенные в программу не менее интересны. Здесь Фокс смело тревожит тени Великих Джазовых Певиц. Композицию Джонни Грина I Cover the Waterfront в 1946 году записывала Билли Холидей, а годом позже – Сара Воэн. You’d Better Go Now Ирвина Грэма также известна в исполнении Билли Холидей. Одри удалось счастливо избежать безнадежного заочного соревнования. Вокалистка из Чикаго и в инструментальной аранжировке, и в манере собственного пения, интонациях и фразировке идет своим путем, и это выглядит очень симпатично. Думаю, ЕР Stone Cold Woman Одри Фокс может смело занести в разряд успешных – и, конечно, двигаться дальше!
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