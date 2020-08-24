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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Modou Touré - Touki

24.08.2020

Modou Touré - Touki
Все в ансамбле Муду Туре играют на обычных для европейско-американской культуры инструментах: гитары, духовые, Хэммонд-орган, ударные. Мелодии его песен также близки к року или поп-музыке. Но вот голос! Высокий голос Муду, интонации, сам стиль пения накрепко, намертво привязывают его к родине, к Сенегалу, к Африке.

Муду (сокращение от Мамаду) рос в Дакаре в музыкальной семье. Его отец Усмани был лидером очень популярной группы Touré Kunda, чуть ли не первой представившей фолк-музыку Западной Африки на международном уровне в 80-е годы. Сам Муду первые шаги в музыке совершил в 14 лет, в качестве бэк-вокалиста и исполнителя на перкуссионных инструментах в местных группах. В 1996 году его пение впервые услышал отец, оценивший явный талант сына. В 2000 году Муду основал свою первую группу Telo, а с 2003 года начал играть на гитаре, ставшей его основным инструментом. В 2007 году он впервые гастролировал в Европе с группой Melokaan Dakar, после чего через какое-то время перебрался в Лондон, чтобы продолжить международную карьеру и стал частым гостем в различных клубах крупнейших городов страны, исполняя свои собственные песни на четырех яхыках: английском, французском, волоф и сонинке. В 2015 году серьезное внимание привлек его The West African Blues Project, созданный вместе с английским блюзменом Рамоном Гусом и изданный ARC Music. Touki («Путь») – его первый сольный альбом.

Как говорит сам Муду Туре, «Это история моей жизни, учась на ошибках, я приобрел силу и мужество двигаться своим собственным путем». Альбом записывался в английских и французских студиях и включает в себя одиннадцать песен Туре. Такие песни, как титульная Touki или Xibar действительно носят автобиографический характер. Об этом можно судить по кратким комментариям, которыми Муду снабдил каждый трек. В других песнях он говорит о проблемах развития Африки (Wakh Di Tanne, Natou, Dembeu Wone), о силе материнской любви (Ayo Le Le) и разнообразных житейских коллизиях. В чьих-то других устах многое здесь выглядело бы банальщиной. Но искренность, энергетика, харизматичность и, конечно же, голос обезоруживают самого строгого критика. Муду Туре действительно хорош – по крайней мере, в этом альбоме.

© & (p) 2020 ARC Music

11 tks / 39 mins

(Modou Touré- voc, ac.g; Papis Dongue- dr, perc, b, g; Jeremy Tordjman – el. g; James Ribbans – ac. g; Nikolaj Torp Larsen - Hammond org, keyb; Dave Priseman- tp; Dave Keech- tb; Dave Lewis- sax;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Сенегал
музыкальный стиль
африканская музыка

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