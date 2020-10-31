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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Javier Subatin - Trance

31.10.2020

Javier Subatin - Trance
Аргентинский гитарист Хавьер Субатин родился в Буэнос-Айресе в 1985 году, но сейчас живет и работает в Португалии, в 2019 году получил степень в Высшей школе музыки в Лиссабоне, и вся его творческая работа связана с европейским джазом. Субатин неоднократно добивался больших успехов на европейской сцене: полуфинал конкурса гитаристов на фестивале в Монтре в 2015 году, финал в конкурсе композиторов на фестивале им.Комеды в 2018 году, финал джазового конкурса Еврорадио на фестивале в Копенгагене в 2019 году и так далее. Субатин участвует как в чисто акустических проектах (дуэт с португальским пианистом Жоао Паулу Эстевешем да Силва), так и в проектах, связанных с широким использованием электроники, техники лупинга и так далее. Таково его Trance Trio, с которым был записан представляемый нами альбом Trance.

Партнерами Хавьера здесь выступают португальские музыканты: альт-саксофонист Даниэль Соса и ударник Диогу Алехандре. Проект авангардный, и если само по себе сочетание гитара-саксофон-ударные не относится к числу самых распространенных в джазе, то концепция, предложенная Субатином, делает его еще более необычным. Музыку, а тем более такого типа, описывать трудно, поэтому прибегну к языку сравнений. Представьте голоса трех инструментов, которые здесь звучат, в виде треугольника с постоянно меняющимися размерами сторон: треугольник то вытягивается в длину, то «распухает»: соотношения голосов находятся в постоянном сложном взаимодействии. Субатин часто прибегает к остинатным повторам одной и той же музыкальной фразы саксофоном или гитарой, на фоне которого два остальных инструмента импровизируют – тогда в нашем треугольнике одна сторона равномерно пульсирует, а две другие постоянно видоизменяются. Такой характер музыки действительно способен ввести слушателя в состояние, близкое к трансу. Большинство пьес альбома так и называются: Trance с порядковым номером. Но подобную концепцию Хавьер применил и для единственного кавера в альбоме – известной темы Дюка Эллингтона C Jam Blues, сделав весьма оригинальную аранжировку. Остается добавить, что при этом Субатин порой насыщает музыку интонациями родных для него аргентинских народных мелодий. Вот такой необычный фри-электроник-фолк-джаз, который выделяет альбом этого гитариста в море новых релизов. Рекомендую любителям авангардной импровизационной музыки.



© & (p) ears&eyes Records

7 tks / 55 mins

(Javier Subatin – g; Daniel Sosa – as; Diogo Alexandre – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Португалия
музыкальный стиль
авангард

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