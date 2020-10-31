Javier Subatin - Trance

Аргентинский гитарист Хавьер Субатин родился в Буэнос-Айресе в 1985 году, но сейчас живет и работает в Португалии, в 2019 году получил степень в Высшей школе музыки в Лиссабоне, и вся его творческая работа связана с европейским джазом. Субатин неоднократно добивался больших успехов на европейской сцене: полуфинал конкурса гитаристов на фестивале в Монтре в 2015 году, финал в конкурсе композиторов на фестивале им.Комеды в 2018 году, финал джазового конкурса Еврорадио на фестивале в Копенгагене в 2019 году и так далее. Субатин участвует как в чисто акустических проектах (дуэт с португальским пианистом Жоао Паулу Эстевешем да Силва), так и в проектах, связанных с широким использованием электроники, техники лупинга и так далее. Таково его Trance Trio, с которым был записан представляемый нами альбом Trance.
Партнерами Хавьера здесь выступают португальские музыканты: альт-саксофонист Даниэль Соса и ударник Диогу Алехандре. Проект авангардный, и если само по себе сочетание гитара-саксофон-ударные не относится к числу самых распространенных в джазе, то концепция, предложенная Субатином, делает его еще более необычным. Музыку, а тем более такого типа, описывать трудно, поэтому прибегну к языку сравнений. Представьте голоса трех инструментов, которые здесь звучат, в виде треугольника с постоянно меняющимися размерами сторон: треугольник то вытягивается в длину, то «распухает»: соотношения голосов находятся в постоянном сложном взаимодействии. Субатин часто прибегает к остинатным повторам одной и той же музыкальной фразы саксофоном или гитарой, на фоне которого два остальных инструмента импровизируют – тогда в нашем треугольнике одна сторона равномерно пульсирует, а две другие постоянно видоизменяются. Такой характер музыки действительно способен ввести слушателя в состояние, близкое к трансу. Большинство пьес альбома так и называются: Trance с порядковым номером. Но подобную концепцию Хавьер применил и для единственного кавера в альбоме – известной темы Дюка Эллингтона C Jam Blues, сделав весьма оригинальную аранжировку. Остается добавить, что при этом Субатин порой насыщает музыку интонациями родных для него аргентинских народных мелодий. Вот такой необычный фри-электроник-фолк-джаз, который выделяет альбом этого гитариста в море новых релизов. Рекомендую любителям авангардной импровизационной музыки.
Совсем недавно мы рассказывали нашим читателям о двойном альбоме The Art of the Quartet, записанном датским альт-саксофонистом Бенджамином Коппелем в альянсе со звездами американского джаза. Но швейцарский лейбл Unit Records выпустил ...
65-летний англичанин Бенн Клэтворси заявил о себе на британской музыкальной сцене в Лондоне в 70-е годы. В 1980 году он переехал в Лос-Анджелес, чтобы изучать искусство игры на саксофонах, кларнетах и флейтах у Фила Собеля, да так и ...
Бенни Рубин-младший – музыкант - саксофонист из поколения «молодых львов», активно завоевывающих в последние годы место под джазовым солнцем. Родился он в городе Флинт, Мичиган, там же начал заниматься музыкой, но когда успехи и талант ...