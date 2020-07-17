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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Dave Anderson & Mike Wingo - Pathways

17.07.2020

Dave Anderson & Mike Wingo - Pathways
Ни пианиста Дэйва Андерсона, ни перкуссиониста Майка Винго не отнесешь ни к мировым звездам, ни даже к музыкантам с известностью общеамериканского масштаба. Но эти музыканты работают вместе уже полтора десятка лет, дуэт фортепьяно – перкуссия интересен даже чисто сонористически, а музыка Андерсона весьма креативна – так что поводов послушать их новый альбом Pathways вполне достаточно.

Кто же они, эти музыканты? Дэйв Андерсон из региона Филадельфии, увлекся джазом еще в колледже, потом много играл в местных клубах и параллельно изучал теорию. С 1981 года живет в Вашингтоне, играет в самых разных форматах и в разных коллективах. С конца 90-х работает в формате трио и выпускает свой первый альбом. С 2006 года перешел к дуэтному варианту и с тех пор играет с Винго. В 2010 году они выпустили свой альбом Conversations, и вот, спустя десять лет, представляют Pathways. Винго, помимо дуэта с Андерсоном, играет самую разную музыку, в том числе бразильскую в квартете Batida Diferente.

В Pathways программу альбома составили композиции Андерсона за одним исключением: музыканты исполнили также Milestones Майлса Дэвиса. Конечно, многие пьесы напоминают сольный фортепьянный джаз, лишь слегка «подкрашенный» перкуссией. Таковы, на мой взгляд и стартовая Modal Mood, и отличный блюзовый номер Deep Blues, и романтичная пьеса Journey. При этом уже только работа двух рук Дэйва создает впечатление дуэта, так что Майк составляет с ним уже как-бы трио. Но есть и другие примеры. The Leprechaun’s Jam, на мой вкус, вообще лучшая композиция в программе. Тут Винго ведет вполне равноправный дуэт с Андерсоном и получает вполне достаточно места для самовыражения. В таком же ключе музыканты исполнили и свою версию знаменитого хита Майлса Дэвиса, а Joy Ride, где именно перкуссия Винго прокладывает дорогу основной теме, выглядит даже несколько экспериментальной в контексте мэйнстримовой по стилистике программы. Так что, в целом программа получилась достаточно разнообразной и интересной от первого и до последнего трека. Рекомендую!

© & (p) 2020 Dave Anderson

12 tks / 51 mins

(Dave Anderson – p; Mike Wingo – perc;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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