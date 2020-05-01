The Jim Self & John Chiodini Duo - The Light Fantastic

Не стану скрывать: к прослушиванию этого альбома приступал с нетерпением. Уж очень теплое впечатление оставил предыдущий дуэтный альбом Джима Селфа и Джона Чьодини Floating in Winter (2017), рецензию на который можно найти на сайте. В том тексте хватает и биографических подробностей, в особенности относительно Селфа – одного из виднейших тубистов Голливуда, человека, с одинаковым успехом исполняющего и академическую музыку, и джаз.В джазе же его лучшим и любимым партнером является именно Джон Чьодини, гитара которого составляет прекрасный дуэт, как с тубой, так и со специально созданной для Селфа флубой – гибридом его основного инструмента. Как и в предыдущей работе, Джим Селф в новом альбоме использует оба своих инструмента.
Название The Light Fantastic навеяно строками из ранней поэмы великого английского поэта семнадцатого века Джона Мильтона L’Allegro. В прямом переводе с итальянского это слово означает «радостный». И столь же радостное чувство восхищения фантастическим (как и заявлено в названии) мастерством музыкантов оставляет «в послевкусии» и этот альбом дуэта. Туба Джима и гитара Джона умеют вместе грустить, смеяться, спорить, а самое главное – рассказывать настоящие истории. Таких историй в The Light Fantastic набралось шестнадцать. Одну из них, Alpine Toad, сочинил Дэвид Энджел, музыкант в бэнде которого когда-то и познакомились Селф и Чьодини. Две пьесы одного из своих любимых джазменов, Джерри Маллигена, музыканты также включили в альбом: Reunion и Utter Chaos. Есть здесь одна композиция Джо Хендерсона (Recorda-me), есть стандарт ван Хайзена (Here’s That Rainy Day), но больше всего все-таки собственных композиций – большей частью от Джима Селфа. Стилистика, как и в первом альбоме, очень разнообразна – от латины до квази-академической музыки, что наглядно демонстрирует диапазон возможностей дуэта. В отдельных вещах на какое-то время ведет за собой гитара, но в основном солирует именно туба под очень грамотный аккомпанемент гитары. Создается впечатление, что Джим Селф научил этот большой и низкоголосый инструмент человеческой речи – так выразительна его игра. Не претендую на истину в последней инстанции, но для меня, после смерти Ховарда Джонсона, Джим Селф стал лучшим тубистом современного джаза. Возможно, The Light Fantastic заставит вас согласиться с этим мнением.
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16 tks / 72 mins
((Jim Self – tuba, fluba; John Chiodini – g;)
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН