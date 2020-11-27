Elsa Nilsson Quartet - Dark Is Light Is

Не первый раз появляется на наших электронных страницах имя шведской флейтистки, уроженки Гетеборга, давно живущей в США Эльзы Нильссон, но еще никогда ее очередная работа не была так тесно связана с родиной, как эта. Если взглянув на обложку, вы решили, что речь идет о рождественском альбоме, то вы ошиблись. Альбом Dark Is Light Is, издаваемый только в сетевом варианте, появится 13 декабря и посвящен несколько более раннему, чем Рождество празднику – а именно Дню Святой Люции, отмечаемому в этот день. Причем тут Швеция? Придется несколько отвлечься от музыки…
Почему-то особенно чтут эту святую в Италии (помните знаменитую неаполитанскую песню «Санта Лючия»?) и в скандинавских странах, а из последних – в первую очередь в Швеции. День Святой – 13 декабря, но по старому Юлианскому календарю праздник приходится на 21 декабря, день с самой длинной ночью в году. День Святой Люции – это праздник света, праздник шествий со свечами, разгоняющими тьму (Люция по преданию жила во времена гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане и носила прятавшимся в катакомбах Рима единоверцам еду, а чтобы захватить побольше, обеими руками, втыкала свечу в собственные волосы, освещая путь в катакомбах).
Эльза Нильссон со своим постоянным квартетом записала альбом шведских народных песен, посвященных этому празднику, в джазовой обработке. Их в альбоме всего семь, и каждая интересна по-своему. Открывает его När Juldagsmorgon Glimmar («Когда блистает утро Рождества»), динамичная джаз-роковая композиция с впечатляющими партиями гитары МакЛафлина и флейты Нильссон и с удивительной основной темой – полным близнецом знакомой всем и каждому мелодии «В лесу родилась елочка». Кто у кого заимствовал – для меня загадка. Как бы исчерпав запас драйва в этой пьесе, далее Эльза исполняет композиции менее темповые, но не менее интересные: балладного плана Hej Tomtegubbar Slå I Glasen, танцевальную Julpolska и так далее. Альбом вполне можно было бы отнести и по разряду этнической музыки,
но полнокровного джаза в этих обработках не меньше. Убедитесь сами!
© & (p) 2020 Elsa Nilsson
7 tks / 36 mins
(Elsa Nilsson – fl; Jeff McLaughlin – g; Alex Minier – b; Cody Rahn – dr, perc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН