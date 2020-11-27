Elsa Nilsson Quartet - Dark Is Light Is

Новая экскурсия в мир чикагского джаза. Все лица знакомые, всех доводилось слушать в разных сочетаниях, но на сей раз в центре внимания – трубач и композитор Чад МакКаллоф. Он живет в Чикаго последние семь лет, а до того делал карьеру в ...